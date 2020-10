Fury ernennt Lynsey Sherry zum CFO

Vancouver & Toronto, Kanada - 21. Oktober 2020 - Fury Gold Mines Ltd. (TSX: FURY, NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/auryn-resources-and-eastmain-resources-shareholder-approve-merger-and-peruvian-spin-off/) freut sich, die Ernennung von Lynsey Sherry zum Chief Financial Officer bekannt zu geben. Dr. Sherry war zuvor Vizepräsident und Controller bei Goldcorp und wird Mitte November in der Niederlassung von Fury in Toronto anfangen und damit die Nachfolge von Elizabeth Senez antreten, die die Rolle des Interim CFO übernommen hatte.Dr. Sherry ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in England und Wales und promovierte an der Universität von Manchester. Sie war acht Jahre lang bei Goldcorp tätig und gehörte als Vice President, Controller, zum Management-Team, das die Fusion von Goldcorp mit Newmont im April 2019 erfolgreich abschloss und damit das weltweit größte Goldabbauunternehmen schuf. Dr. Sherry schloss ihre Ausbildung zur Wirtschaftsprüferin bei Deloitte UK ab, wo sie im Londoner Büro in der Wirtschaftsprüfungspraxis in der Rohstoffindustrie tätig war und sich auf die Prüfung globaler Bergbau- sowie Öl- und Gaskunden spezialisierte, bevor sie im Rahmen eines globalen Entsendungsprogramms zur Bergbaupraxis von Deloitte Vancouver wechselte.Kommentar von Mike Timmins, Präsident und CEO:"Wir heißen Lynsey mit großer Freude im Team willkommen. Ihre Erfahrung, die sie mehrere Jahre bei Goldcorp und Deloitte gesammelt hat, wird äußerst wertvoll sein, wenn wir uns auf ein signifikantes Wachstum des Unternehmens vorbereiten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Lynsey bei der Entwicklung der Finanzstrategie von Fury".Kommentar von Lynsey Sherry, CFO:"Ich freue mich über die Gelegenheit, zu diesem prägenden Zeitpunkt in der Entwicklung des Unternehmens dem Team beitreten zu können und zum künftigen Erfolg von Fury beizutragen.IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATES VON Fury Gold Mines Ltd. Mike TimminsPräsident, CEO & DirektorFür weitere Informationen über Fury Gold Mines Ltd. wenden Sie sich bitte an Natasha Frakes, Manager of Corporate Communications, unter (778) 729-0600, info@furygoldmines.com oder besuchen Sie: www.furygoldmines.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chFury Gold Mines Ltd. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen mit kanadischem Schwerpunkt, das in drei produktiven Bergbauregionen im ganzen Land tätig ist. Unter der Leitung eines Management-Teams und Vorstands mit nachweislichem Erfolg bei der Finanzierung und Erschließung von Bergbauaktiva wird Fury seine Multi-Millionen-Unzen-Goldplattform durch Projektentwicklung und potenzielle neue Entdeckungen aggressiv ausbauen und vorantreiben. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltschutz, Engagement für die Gemeinschaft und nachhaltigen Bergbau einzuhalten.Vorausschauende Informationen und zusätzliche warnende SpracheDiese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Vorausblickende Informationen sind Informationen, die implizierte zukünftige Leistungen und/oder Prognoseinformationen einschließen, einschließlich Informationen bezüglich der Wachstumspläne und zukünftigen Ergebnisse von Fury sowie des Zeitplans und der Ergebnisse des Bohrprogramms in Eau Claire. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich (entweder positiv oder negativ) von jeglichen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Annual Information Form und MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr und in den nachfolgenden kontinuierlichen Offenlegungsmeldungen des Unternehmens bei den Canadian Securities Administrators, die unter www.sedar.com verfügbar sind, sowie in der Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular 40-F, die bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde und unter www.sec.gov verfügbar ist, diskutiert werden.Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.