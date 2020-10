Marc Lichtenfeld: Investmententscheidungen mit Bedacht machen

Während sich der Goldmarkt zunehmend aufheizt, sind Bergbauunternehmen darauf aus, Vermögen durch höhere Dividenden zu teilen, berichtet Investing News . Marc Lichtenfeld, führender Einkommensstratege des Oxford Clubs, erklärte, dass es wichtig für Investoren sei, zu wissen, warum sie ihr Geld in ein bestimmtes Unternehmen investiert haben."Wenn Sie in ein Goldbergbauunternehmen investieren, das eine variable Dividende besitzt, dies jedoch aufgrund möglicher Kapitalgewinne tun, dann ist diese Dividende ein Selbstläufer. Alles, was sie herausbekommen, ist wundervoll", meinte er."Doch wenn Einkommen Ihr Hauptziel ist, dann müssen Sie sich bewusst sein, dass diese Police variabel ist, dass die Dividende schwanken wird", fügte Lichtenfeld an - in anderen Worten, es hängt von Ihren Investmentzielen ab.Was Gold angeht, so ist Lichtenfeld optimistisch, was größtenteils der Gelddruckerei weltweit, vor allem in den USA, zuzuschreiben ist. "Derzeit gibt es kein Rettungspaket, doch ich denke, dass wir bis nächstes Jahr - egal, welcher Präsident an der Macht ist - eines haben werden", äußerte er sich. Die möglicherweise hohe Zahl an Geld sollte inflationär sein, was wiederum sehr positiv für Gold wäre.© Redaktion GoldSeiten.de