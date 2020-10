Stimulus verzögert; Gold wird attraktiver

Der Goldpreis stieg am Mittwoch um etwa 1%, nachdem der Investoroptimismus bezüglich eines neuen US-Rettungspakets den Dollar unter Druck setzte und die Attraktivität des Bullion als Inflationsabsicherung steigerte, berichtet CNBC . "Nancy Pelosi hatte am Dienstag eine Deadline. Nun wurde sie auf Freitag verschoben. Angesichts dessen könnten die Leute denken, dass in naher Zukunft eine Vereinbarung geschlossen wird, also beginnen sie, Gold anzusammeln", erklärte Michael Matousek von U.S. Global Investors.Gold, das als Absicherung gegen Inflation, Währungsabwertung und Unsicherheit angesehen wird, ist in diesem Jahr um mehr als 26% gestiegen, größtenteils durch präzedenzlose Stimuli angetrieben, die den COVID-Abschwung in Volkswirtschaften dämmen sollten. "Was wird Nachfrage schaffen, um den Goldpreis höher zu treiben?" fragte Matousek außerdem."Es werden kontinuierlicher Stimulus, anhaltende Negativzinsen sowie Leute sein, die sich um steigende COVID-Infektionen sorgen, weil sie Gold als einen sicheren Hafen ansehen." Eine Umfrage von Reuters prognostizierte, dass der Goldpreis nächste Jahr zwar durchschnittlich weniger als 2.000 Dollar je Unze betragen könne, wenn die Rally an Fahrt verliert, der Preis jedoch trotzdem neue Hochs erreichen könnte.© Redaktion GoldSeiten.de