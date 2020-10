ABN AMRO: Goldpreis bleibt in Q4 im 1.900-Dollar-Bereich

Der Goldmarkt testet wichtige Widerstandsniveaus und hielt den Preis über 1.900 Dollar je Unze, so berichtet Kitco News . Eine niederländische Bank warnt Investoren jedoch, dass der Verkaufsdruck des Edelmetalls noch nicht beendet wurde. In einem Bericht vom Mittwoch erklärte Georgette Boele, Edelmetallstrategin bei ABN AMRO, dass sie kurzfristig einen niedrigeren Goldpreis erwarte."Netto-Long-Positionen an den Futuresmärkten sowie ausstehende ETF-Positionen bleiben sehr hoch. Kurz gesagt: Liquidierungsrisiko der Positionen besteht noch immer.", meinte sie. In ihrem aktuellsten Bericht erklärte Boele, dass sich der Goldpreis im vierten Quartal bei etwa 1.900 Dollar je Unze halten sollte.Für den Rest des Jahres erwarte sie keine sonderlichen Entwicklungen bei Gold, fügte jedoch hinzu, dass sie langfristig bullisch bliebe und erwarte, dass Gold sein Allzeithoch über 2.000 Dollar je Unze 2021 erneut testen wird.© Redaktion GoldSeiten.de