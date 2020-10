Aktienmarkt-Hausse im Spätherbst

Quelle: NASDAQ 100, Erträge in der saisonal starken Phase in jedem Jahr seit 1985 (blaue Balken zeigen Jahre mit positiven Erträgen, rote Balken zeigen Verlustjahre).Quelle: Seasonax

Die Unsicherheit an den Finanzmärkten bleibt weiterhin bestehen - nichtsdestotrotz legt der historische Marktverlauf nahe, dass sich die Stimmung der Anleger in den kommenden Wochen bessern sollte.Wie wir bereits in der letzten Ausgabe von Seasonal Insights aufgezeigt haben, tendieren die wichtigsten US-Aktienindizes dazu, sich vor den Präsidentschaftswahlen stark zu bewegen. Aber es gibt noch einen weiteren saisonalen Effekt: die Herbstrally.Typischerweise steigen die Aktienkurse ab Oktober stark an. Statistisch lässt sich dieser Effekt sehr gut nachweisen. Eine der Triebfedern für diese Aktienmarkt-Rally ist der Einzelhandel und die bevorstehenden Weihnachtseinkäufe. Verkaufsevents wie Amazons Prime Day oder der Black Friday regen Verbraucher zu zusätzlichen Ausgaben an und treiben die Aktienkurse in die Höhe.In diesem Jahr wird die Herbstrally zudem noch von den Präsidentschaftswahlen unterstützt.Im Vorfeld einer Wahl bessert sich die Stimmung im Land, da die Menschen auf den Sieg ihres Kandidaten hoffen und von der veränderten Regierung im Weißen Haus neue Impulse erwartet werden. Dieser Optimismus regt das Kaufinteresse an, auch wenn seien Ursache nicht mit den Kapitalmärkten zusammenhängt.Um die bevorstehenden saisonale Chancen zu untersuchen, haben wir den Technologiesektor anhand des NASDAQ 100 analysiert. Für gewöhnlich generiert er um diese Jahreszeit starke saisonale Gewinne.Im folgenden saisonalen Chart des NASDAQ 100 wurde der durchschnittliche Verlauf des Index für alle Jahre seit 1985 berechnet. Es zeigt somit das typische saisonale Muster im Laufe eines Kalenderjahres. Die horizontale Achse repräsentiert die Jahreszeit, die vertikale Achse zeigt die saisonale Preisinformation (auf 100 indexiert). So können Sie auf einen Blick den saisonalen Verlauf erkennen.Im Chart ist die starke saisonale Phase vom 27. Oktober bis zum 6. Dezember hervorgehoben. In diesem Zeitraum von etwas mehr als einem Monat ist der Index im Durchschnitt um 5,3 Prozent gestiegen. Auf annualisierter Basis entspricht das einem außergewöhnlich hohen Gewinn von 60,5 Prozent! Zum Vergleich: Im restlichen Jahresverlauf hat der NASDAQ 100 im Schnitt einen annualisierten Gewinn von weniger als neun Prozent erzielt. Zudem ist das Muster außerordentlich robust; in nur sieben Jahren wurden keine positiven Erträge erzielt.Wenn Sie auf den Link klicken, können Sie zusätzliche statistische Daten des ausgewählten Musters einsehen.Durch das Entfernen von statistischen Ausreißern (in diesem Fall der Dotcom-Blase des Jahres 2000), können Sie mit Hilfe unserer saisonalen Charts eine noch nuanciertere Analyse durchführen.Es gibt viele Einzelaktien die in den kommenden Monaten eine Periode saisonaler Stärke aufweisen. Einige von ihnen befinden sich bereits in dieser Phase, beispielsweise Microsoft. Der Aktienkurs des Unternehmens steigt regelmäßig zwischen dem 10. Oktober und dem 5. November. Im Durchschnitt erzielt die Aktie in diesem Zeitraum positive Erträge von 8,2 Prozent.Annualisiert bedeutet dies einen sehr starken Ertrag von 203,9 Prozent. Noch wichtiger ist die große Häufigkeit, mit der die in den letzten 20 Jahren erwirtschafteten positiven Erträge erzielt wurden: In 18 von 20 Fällen ist der Aktienkurs gestiegen. Aus fundamentaler Sicht ist die Beständigkeit dieses Verlaufs hauptsächlich positiven Ergebnisüberraschungen zu verdanken, die den Kurs im letzten Quartal typischerweise nach oben treiben.Wenn Sie auf den interaktiven Link klicken, können Sie den oben genannten Investitionszeitraum für die ausgewählte Aktie einsehen:Ob sich dieser Trend im Jahr 2020 fortsetzen wird, lässt sich nicht mit Sicherheit prognostizieren, aber die Saisonalität erlaubt es uns, die Wahrscheinlichkeit gewisser Preisbewegungen zu bestimmen. Als Handelsstrategie ist sie einer der wenigen Ansätze, die statistisch überprüfbar sind. Da die Ursachen für die saisonalen Trends oftmals auf Kalenderereignissen basieren und unabhängig von anderen Kurstreibern sind, schafft die Saisonalität aus statistischer Sicht stets einen Mehrwert für Investoren.Neben den Aktien und Indices den wir in dieser Ausgabe von Seasonal Insights besprochen haben, gibt es noch zahlreiche andere Instrumente, die regelmäßig wiederkehrende schwache und/oder starke saisonale Phasen aufweisen von denen viele soeben beginnen.© Tea MuratovicCo-Founder und Managing Partner von Seasonax Machen Sie das Beste daraus, indem Sie auf unser preisgekröntes Analyseinstrument auf www.seasonax.com zugreifen! Die profitabelsten Investitionen sind nur wenige Mausklicks entfernt!