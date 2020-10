Luis Pazos Interview - Hohe Renditen in Zeiten von Null-Zinsen? Es gibe vielfältige Möglichkeiten!

02:10 Einkommensorientierte Investments sind in Kontinental-Europa wenig bekannt

04:40 In der Börsenliteratur kommen Einkommens-Strategien kaum vor

06:00 Vorstellung und Funktionsweise von REIT´s

08:40 REIT´s zahlen keine Steuern und leisten hohe Ausschüttungen

09:50 REIT´s für Krankenhäuser, Golfplätze, Wohnungen etc.

10:50 Monatliche Dividenden mit Realty

15:20 Rechenzenten-REIT´s profitieren von der Krise

16:15 BDC´s - extrem hohe Dividenden bei Nettoverlusten?

17:00 BDC´s erschließen neue Anlagemöglichkeiten in Mittelständler, aber schwanken stark

19:50 Bilanzielle Verluste bei positivem Cashflow sind häufig

22:00 Genaue Recherche lohnt sich

23:00 Trusts sind im angelsächsischen Raum verbreitet und börsennotiert

24:40 Royalty-Trusts nehmen Lizenzgebühren ein und schütten fast vollständig aus

25:30 Auswahl ist wichtig, Kapitalverzehr kann vorkommen

28:00 Royalties auf Musiklizenzen trotzen der Krise

29:25 Lieferketten-Royalty-Trusts profitieren von der aktuellen Situation

30:40 Asset-Crash gegen Gold abwarten und dann einsteigen oder nicht?

32:30 Historische Erfahrungen sprechen gegen Markt-Timing

34:50 Tanker- und Ölleitungs-Royalty-Unternehmen bieten hohe Renditen, wenn man recherchiert

37:50 Starke Geschäftsmodelle stabilisieren die Dividende auch in der Krise

40:10 Breite Streuung ist sehr wichtig

Hochrentierliche Anlagen sind in Kontinental-Europa wenig bekannt, doch sie bieten vielfältige Möglichkeiten, Einkommen zu erzielen. REITS investieren in Wohnungen, Krankenhäuser, Gefängnisse, Golfplätze etc. und leisten hohe Ausschüttungen. BDC´s sind Beteiligungen an mittelständischen US-Unternehmen und auch hier ist die Auswahl für den Erfolg entscheidend.Royalty Trusts halten Rechte an Rohstoffen, Musik oder Franchising-Rechte und zahlen ebenfalls hohe Dividenden aus. Auch in der Krise gibt es immer Geschäftsmodelle, die profitieren und mit entsprechenden Trusts, REIT´s oder BDC´s kann man profitieren. Die historische Erfahrung spricht für breite geographische und Branchen-Streuung, Timing ist schwierig. Fazit: Wenig bekannte Investment-Vehikel, die man sich ansehen sollte!© Redaktion GoldSeiten.de