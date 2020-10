Türkei im Goldfieber

Eine schwächelnde Währung und hohe Inflation in der Türkei haben die Nachfrage nach Gold, das als traditionelles Sparmittel in türkischen Haushalten gilt, auf hohe Niveaus befördert, berichtet Xinhuanet . Die türkische Lira hat seit Beginn des Jahres 25% gegenüber dem US-Dollar verloren. Die bestehenden, wirtschaftlichen Schwächen des Landes wurden von der COVID-Pandemie außerdem verschlimmert.In diesem volatilen Kontext ist das Investieren in Gold und Dollar zur bevorzugten Methode vieler Haushalte geworden, ihre Ersparnisse zu Hause oder in Goldkonten bei Banken zu schützen. "Jeden Morgen schreiben wir den Goldpreis auf das Schild", so erzählt Selcuk Uzun, Manager eines Schmuckladens in Ankara. "Vor allem seit Beginn des Sommers hat die Zahl der Goldkäufer deutlich zugenommen.""Gold wird größtenteils zum Schutz des eigenen Reichtums gekauft und die Leute möchten sicherstellen, dass ihre Ersparnisse aufgrund Inflation nicht mit der Zeit verschwinden... einige Leute kauften auch Gold für Hochzeiten", meinte Uzun weiterhin. Seit Beginn des Jahres, erklärt er, hätte Gold um etwa 65% an Wert gewonnen.© Redaktion GoldSeiten.de