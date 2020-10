Commerzbank: Stimuluspaket vor Wahl erscheint zunehmend unwahrscheinlich

Der US-Dollar verzeichnet etwas Stärke, während die Märkte eine geringere Wahrscheinlichkeit zusätzlichen, fiskalpolitischen Stimulus vor Ende der Wahlen einpreisen, was wiederum auf Gold lastet, so die Commerzbank laut Kitco News . "Eine Rolle wird vom US-Dollar gespielt, der einstweilen aufgehört hat, an Wert zu verlieren", schreibt Analyst der Commerzbank Daniel Briesemann."In den USA scheint es so, als nehme die Hoffnung, dass ein neues Hilfspaket für die US-Wirtschaft vom Kongress vor Ende der Präsidentschaftswahlen verabschiedet wird, allmählich ab", fuhr er fort. "Denn wenn Demokraten und Republikaner nicht bald zu einer Vereinbarung kommen, hat der Führungssprecher der Senatsmehrheit bereits signalisiert, dass er keine Abstimmung vor der Wahl erlauben lassen wird."Die langfristige Prognose für Gold bleibt positiv, da weiterer Stimulus nach den Wahlen wahrscheinlich erscheint. "Wenn Biden neuer US-Präsident wird und die Demokraten die Mehrheit im Senat gewinnen, dann könnte ein deutlich größeres Rettungspaket verabschiedet werden - man spricht hier von 5 Billionen Dollar. Prinzipiell sollte das Gold zum Vorteil gereichen", meint Briesemann.© Redaktion GoldSeiten.de