Arbor Metals schließt geochemisches Programm beim Goldprojekt Rakounga ab

Vancouver, 23. Oktober 2020 - Arbor Metals Corp. (das Unternehmen) (TSXV: ABR, FWB: 432) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen vor Kurzem sein jüngstes geochemisches Bodenprogramm entlang eines Rasters im 250 Quadratkilometer großen Goldprojekt Rakounga (das Projekt) in Burkina Faso (Westafrika) abgeschlossen hat.Ziel des geochemischen Bodenprogramms über 55 Kilometer Luftlinie war es, die im Jahr 2019 ermittelten geochemischen Goldanomalien zu erweitern und die Kontinuität dieser geochemischen Goldtrends ausgehend von der benachbarten Konzession Bouboulou zu erproben. Bouboulou grenzt im Norden an die Konzession Rakounga. Im Rahmen des Bodenprogramms wurden an 50-Meter-Stationen entlang von Linien im Abstand von jeweils 200 Metern insgesamt 779 Proben entnommen. Die Entnahme der Proben erfolgte aus Tiefen von durchschnittlich 50 Zentimetern unter der Oberfläche.Schwerpunkt des Programms war es, die Lücke zwischen den vorherigen Bodenprogrammen, die sich auf den Südwesten konzentrieren, und dem Kleinbergbaubetrieb (Orpaillage) Bouboulou 1 an der Grenze des Konzessionsgebiets im Nordosten zu schließen (siehe Abbildung unten). Die Proben wurden zur Analyse an die Einrichtung von Activation Laboratories (Actlabs) in Ouagadougou, ein unabhängiges, gemäß ISO 9001:2015 akkreditiertes Labor, übermittelt. Die Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vom geologischen Team des Unternehmens entgegengenommen, geprüft und verifiziert worden sind.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53951/ArborMetals_DE_PRcom.001.jpegAbbildung 1: Goldkonzession Rakounga mit bestehendem PR-Goldtrend. Deutlich wird die Lücke in Richtung des Kleinbergbaubetriebs (Orpaillage) Bouboulou 1.Warren Robb, P.Geo., ist als designierter qualifizierter Sachverständige gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 für die Fachinformationen in dieser Mitteilung verantwortlich und hatte diese genehmigt.Das Goldprojekt Rakounga besteht aus einer Explorationskonzession mit zweihundertfünfzig Quadratkilometer Grundfläche und erstreckt sich entlang des Grünsteingürtels Goren im Zentrum von Burkina Faso. Das Unternehmen ist über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Kruger Gold Corp. (Kruger) berechtigt, eine bis zu hundertprozentige Beteiligung am Projekt zu erwerben, vorbehaltlich bereits bestehender Lizenzgebührenverpflichtungen. Kruger hat die Aufsicht über sämtliche Betriebsaktivitäten im Projekt und plant die auf dem Projektgelände bereits absolvierten Bohrungen und Messungen zu erweitern.Nähere Informationen erhalten Sie über Chief Executive Officer Mark Ferguson unter info@arbormetalscorp.com oder auf der Website des Unternehmens unter www.arbormetals.com.Für das BoardArbor Metals Corp.Mark Ferguson, Chief Executive OfficerSuite 2200, 885 West Georgia StreetVancouver, British Columbia V6C 3E8Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Bei Verwendung in dieser Pressemitteilung kennzeichnen Wörter wie antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, Ziel, planen, prognostizieren, können, Zeitplan und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf den Abschluss des Arbeitsprogramms im Projekt, den erwarteten Zeitpunkt der Aufnahme eines solchen Programms sowie andere Faktoren oder Informationen beziehen. Diese Aussagen spiegeln die derzeitige Auffassung des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als realistisch eingeschätzt werden, jedoch beträchtlichen Unsicherheiten und Eventualitäten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den Mitbewerb und die politische und gesellschaftliche Situation unterliegen. Es gibt viele bekannte und unbekannte Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, wie sie in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht werden (können), abweichen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht bzw. ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen so anzupassen, dass sie geänderte Annahmen oder Umstände oder auch andere Ereignisse widerspiegeln, die Einfluss auf solche Aussagen oder Informationen haben, es sei denn, dies wird in den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften gefordert.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!