Gold: Entscheidung an der Unterstützung?

Goldpreis Chartanalyse: Kann die Unterstützung halten? (Chart: TradingView

Der abgebildete Tageschart zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Juni 2020 bei einem letzten Kurs von 1.905,2 $. Jeder Kursstab stellt die Kursbewegung für einen Tag dar.In der vergangenen Woche hat der Goldpreis sich erneut bemüht, das Hoch aus 2011 zu überwinden. Der Kurs ist zum Schluss der Woche an den SMA20 (blaue Linie) zurückgefallen. Der SMA50 (grün) bildet ebenfalls einen Widerstand. Am Freitag lag der Schlusskurs fast direkt auf der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie (grau).Kurse unterhalb eines fallenden SMA50 (grüne Linie) bestätigen diesen als Widerstand. Das erneute Scheitern am Widerstand um das Tief aus 2011 deutet auf zu schwachen Kaufdruck an diesem Level. In dieser Situation hat ein Test des September-Tiefs die höhere Wahrscheinlichkeit. Das Hoch aus 2011 könnte nun den Deckel bilden. Damit erscheint das Chartbild aktuell eher negativ bis neutral.Die Chance auf steigende Kurse ist geringer. Falls der SMA50 nachhaltig überwunden werden kann, wäre ein Anlauf auf das September-Hoch möglich.© Christian Möhrer