Silberinvestmentnachfrage verdreifacht sich während Pandemie-Jahr fast

Daten des Silver Institutes zeigen, dass die Bestände der weltweiten, silbergedeckten ETFs in den ersten drei Quartal 2020 um 297 Millionen Unzen wuchsen und das Wachstum vom Vorjahreszeitraum fast verdoppelten, berichtet RT . "Allgemein spiegelt dies sowohl Silbers Rolle als sicheren Hafen als auch als eine gehebelte Investition gegenüber Gold wider, da einige Investoren erwarten, dass das Silber das gelbe Edelmetall dieses Jahr übertreffen wird", so das Silver Institute.Die Silbermünznachfrage sei in den ersten drei Quartal um 65% gestiegen, während die Nachfrage nach Silberbarren ebenfalls stark anstieg. Das Silver Institute prognostizierte, dass der makroökonomische Hintergrund die Silberinvestmentnachfrage über das restliche Jahr weiterhin untermauern sollte."Dramatische, geldpolitische Lockerungspolitik sowie fiskalpolitische Stimulusmaßnahmen, die an mehreren Märkten stattfanden und eventuell wieder in den USA vor Ende 2020 angewandt werden, könnten die Inflationserwartungen ankurbeln und den US-Dollar belasten, was die Attraktivität von sicheren Hafen, einschließlich Edelmetalle, steigern sollte."© Redaktion GoldSeiten.de