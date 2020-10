Gold - Bären legen nach

Mit einer dreiteiligen Abwärtsbewegung war der Goldpreis ab Anfang August ausgehend von einem neuen Rekordhoch bis an die Unterstützung bei 1.850 USD gefallen. Hier startete eine volatile Erholung, die das Edelmetall wieder an den Widerstand bei 1.920 USD führte. Dieser konnte zwar mehrfach überschritten werden, doch an der Hürde bei 1.935 USD stoppten die jeweiligen Ausbruchsversuche. Zuletzt fiel Gold auch unter eine kurzfristige Aufwärtstrendlinie und an den Support bei 1.895 USD zurück.Die bärische Flagge, die sich in den letzten Tagen gebildet hatte, könnte jetzt mit einem Bruch der 1.895 USD-Marke nach unten aufgelöst und Gold bis 1.875 USD gedrückt werden. Darunter käme es zu einem Angriff auf die Unterstützungs- und Zielzone bei 1.848 USD. Hier sollten die Bullen wieder aktiv werden, da andernfalls ein Abverkauf bis 1.795 und später ggf. bis 1.747 USD folgen dürfte.Erst die Rückeroberung des Zwischenhochs bei 1.915 USD würde Gold wieder in neutrale Gebiete führen. Doch schon bei 1.935 und 1.950 USD könnten weitere Verkaufswellen einsetzen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG