Asien leidet unter "schlimmster Rezession seit Menschengedenken"

Wachstumsprognosen in der Asien-Pazifik-Region wurden erneut nach unten korrigiert, diesmal von -1,6% auf -2,2% in diesem Jahr, berichtet BBC . Es gebe jedoch einen Hoffnungsschimmer, dass es nächstes Jahr eine Erholung von fast 7% geben wird, so der Internationale Währungsfonds (IWF).China werde eine große Rolle für das Wachstum der Region 2021 spielen, wobei deren aktuellste Daten anhaltende Erholung vom COVID-Abschwung zeigen. Es gebe jedoch noch einige schwarze Wolken am Horizont, da sich einige Länder - einschließlich Indien, die Philippinen und Malaysia - noch immer mit COVID-Infektionen herumschlagen. "Die Narben werden tiefgreifend sein", äußerte sich der IWF.Die Region solle sich 2021 um etwa 6,9% erholen, doch dies sei von mehreren Faktoren abhängig, einschließlich der Eindämmung des Coronavirus. "Mit den richtigen Maßnahmen und internationaler Unterstützung, wenn notwendig, können Asiens Motoren wieder zusammenarbeiten und die Region vorantreiben", erklärte Jonathan Ostry vom IWF. Eine Herausforderung sei die Diversifizierung der asiatischen Wirtschaften weg von einer übermäßigen Abhängigkeit von Exporten.© Redaktion GoldSeiten.de