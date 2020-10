PGMs noch immer wichtig für EV-Industrie

Während Elektrofahrzeuge zwar an Popularität gewinnen, ist die Geschwindigkeit, mit der die Fahrzeuge Marktanteil gewinnen, jedoch nicht so schnell wie erwartet, meint Jeff Christian von CPM Group laut Kitco News . Die Autoindustrie wird in absehbarer Zukunft noch immer Platingruppenmetalle (PGMs) für Katalysatoren brauchen."Es gibt eine Menge Optimismus, was die Geschwindigkeit angeht, mit der Elektrofahrzeuge Marktanteil gewinnen werden. Unsere Erwartung ist es, dass dies nicht so schnell passieren wird, wie viele Leute glauben", erkläre er und fügte an, dass er für die nächsten drei bis fünf Jahre eine positive Perspektive auf den Platinpreis einnehmen würde.In Zukunft und in den kommenden Jahren soll die Autoindustrie außerdem mehr Platin anstatt Palladium verwenden, um Katalysatoren herzustellen. "Unsere Erwartung ist es, dass es einen Umstieg von Palladium-Katalysatoren auf Platin-Katalysatoren geben wird", so Christian.© Redaktion GoldSeiten.de