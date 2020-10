Und der Gewinner ist...!

Nachdem ich meine Teeblätter, die NY Times, mehrere Umfragen, Wähler auf dem Friedhof in Chicago, CNN, 101 Uber-Fahrer und drei anonyme Quellen befragt habe, wissen wir mit absoluter Sicherheit, dass der Gewinner der Wahlen... Entschuldigen Sie, ich habe Sie in die Irre geführt. Der Gewinner der Präsidentschaftswahlen ist unbekannt. Doch die anderen "Gewinner" 2020 sind klar. Um einige zu nennen...Die offiziellen Staatsschulden lagen am 1. Januar 2020 bei 23 Billionen Dollar. Sie haben die 27 Billionen Dollar überschritten und befinden sich auf dem Weg zu 30 Billionen und in einigen Jahren dann 40 Billionen Dollar. Fügen wir weitere 100 bis 200 Billionen Dollar in nicht finanzierten Verpflichtungen hinzu. Der Kongress versprach Finanzierung für Sozialversicherung, Medicare, Medicaid, Regierungsrenten, Zahlungsausfälle von Studienschulden, etc. Der Kongress könnte hyperinflationieren oder diese Versprechen brechen. Egal wie man diese Gesamtschulden zählt und wie Volkswirtschaftler rationalisieren, Schulden sind der offensichtliche "Gewinner" dieses Rennens hin zur Selbstzerstörung.Präsident Trump oder Präsident Biden (Harris) werden so tun, als wären sie an der Macht. Doch der Deep State wird die wichtigen Entscheidungen treffen. Wie sie den Großteil der USA kontrollieren, weiß ich nicht, doch erwarten Sie öffentliche Ablenkungen durch Repräsentanten, während der Deep State die Regierung, das Bankenkartell, den Militär-Industrie-Sicherheitskomplex, die Pharma-Industrie, die Landwirtschaftsbrache und die Medien zu seinem eigenen Vorteil verwaltet. Egal wer Präsident wird, der Deep State ist ein Gewinner.Der Kongress verabschiedete vor einem Jahrhundert ein Gesetz, das dieses Monster erschuf. Das Ergebnis war zunehmender Einfluss des Bankenkartells, massiver Reichtum für die Wall Street und die Elite, höhere Preise für Jedermann, schuldenbasierte Währung (Federal Reserve Note), Verlust von Gold und Silber als zirkulierendes Geld, niemals endende Schuldenerschaffung, etc. Egal welche Partei den Kongress kontrolliert, die Fed und die Banken sind 2020 Gewinner.Leben in Angst, Haft für Maskenverweigerer, Befehlsbefolgung der Gesundheitsmafia und Zerstörung der Wirtschaft. Beschuldigen Sie Trump, die liberalen Politiker, Dr. Fauci, Jedermann, doch leben Sie in Wut und Angst. Zerstören wir die Wirtschaft aus unerklärlichen Gründen und unterdrücken alles, was Spaß macht, Inspiration bringt oder Zufriedenheit vermittelt. Schränken wir Football-Spiele, Broadway-Produktionen, Restaurants, Bars, Kinos, Nagelstudios, Kirchenmessen, Basketball, Massagen, Baseball, Dinner-Partys, Casinos, Konzerte, Spaziergänge, etc. ein. Doch nicht Aufstände, Zerstörung von Eigentum, Drogenmissbrauch, Morde und Verrücktheit. Ja, die Pandemie, Angst, Wut, Frustration und Unsinn sind Gewinner.COVID-19-Impfstoffe sind der "Nagel" für den "Hammer" der Pharma-Industrie. Die Nachricht sitzt - dieser Impfstoff wird Sie (vielleicht) retten und der Pharma-Industrie (sicher) mehrere Milliarden Dollar einbringen. Weitverbreitete Impfstoffe und Profite für die Pharma-Industrie sind Gewinner.Sie werden die großen Gewinner sein. Beide politischen Parteien könnten die Wahlergebnisse ablehnen. Nachwahl-Chaos, Aufstände und Eigentumszerstörung sind wahrscheinlich. Pro-Trump- und Anti-Trump-Unterstützer sind sich sicher, dass ihre Perspektive die richtige ist. Chaos, Verrücktheit und Dummheit werden Gewinner sein.Erwarten Sie weiteren "Stimulus." Dies umfasst Gesetze, QE von der Fed, Bailouts der Rentenfonds, direkte Zahlungen an Privatpersonen, Bailouts von Unternehmen, ein universelles Grundeinkommen, Auszahlungen an Städte und Staaten und viele Versprechen von Politikern. Regierungseinnahmen können den "Stimulus" nicht bezahlen, also wird die Regierung weiter Finanzmittel leihen. Die Lösung eines exzessiven Schuldenproblems sind keine weiteren Schulden, doch das ist der einzige Plan. Die Diskussion ist nur, wer wie viel erhält. Ja, Stimulus ist ein offensichtliche Gewinner.Schulden schießen in die Höhe. Diese zusätzlichen Dollar in Zirkulation erhöhen die Lebensmittelpreise, medizinische Kosten und treiben die Aktien des S&P in die Höhe. Die Leute realisieren, dass Regierungs- und Fed-Politik die Kaufkraft des Dollar zerstören. Klugerweise sind die Leute auf nicht druckbare Assets aus, die Wert erhalten, Kaufkraft schützen und kein Gegenparteirisiko in einer Welt besitzen, in der Gegenparteirisiko und Schuldenausfälle wichtig werden.Also Assets, die einen innewohnenden Wert besitzen, keine Schulden. Gold und Silber waren seit tausenden von Jahren Geld und werden über die nächsten finanziellen Resets ihren Wert erhalten; ihr Preis wird steigen, während Fed- und Regierungspolitik den Dollar abwerten. Ja, Gold und Silber werden in den kommenden Jahren klare Gewinner sein. Charles Nenner erklärt, dass Gold in einem Bullenmarkt bis 2026 deutlich höher steigen wird. Ich glaube ihm.