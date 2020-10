Goldpreis stabil; bullische Stimmung bleibt erhalten

Der Goldpreis blieb am Montag stabil, während sich Investoren zeitgleich um den Anstieg der COVID-Infektionen sowie das Präsidentschaftsrennen sorgten, berichtet CNBC . "Gold blieb zwischen 1.930 und 1.880 Dollar gefangen. Es wartet auf Hinweise von der Wahl, und dann gibt es noch das Aufflammen der Pandemie", so Phillip Streible von Blue Line Futures in Chicago. "Doch der Dollarindex hat zugelegt und besitzt eine stark invertierte Korrelation zu Gold."Die Anzahl von Neuinfektionen, was die Risikostimmung unter Investoren belastete, erreichte kürzlich Rekordniveaus in den USA. "Allgemein bleibt die bullische Stimmung stark und tiefgreifend, mit der Ansicht, dass weiterer Stimulus folgen wird; und das ist tatsächlich nur eine Frage der Zeit", erklärte Tai Wong von BMO. "Deshalb verzeichnen wir weiterhin Nachfrage nach Gold zu Preisrückgängen."Gold profitiert tendenziell von weitreichenden Stimulusmaßnahmen von Zentralbanken, da es allgemein als eine Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertung angesehen wird. Zunahmen des US-Dollar schränkten die Attraktivität des Goldes jedoch ein, als der Dollarindex 0,3% gegenüber seinen Rivalen anstieg, was Gold für Halter anderer Währungen teurer machte.© Redaktion GoldSeiten.de