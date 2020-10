Möglicher Stimulus-Konsens vor Ende der US-Wahlen?

Der Goldpreis blieb am Dienstagmorgen relativ stabil, während ein schwacher Dollar sowie Sorgen um wirtschaftliche Konsequenzen steigender Virusinfektionen das gelbe Edelmetall weiterhin ankurbelten, berichtet Investing.com . Zum 27. Oktober gab es mehr als 43,4 Millionen COVID-Infektionen weltweit, so Daten der Johns Hopkins University.In den USA scheinen Gespräche um weitere Stimulusmaßnahmen zum Stillstand gekommen zu sein, wobei Larry Kudlow, wirtschaftlicher Berater des Weißen Hauses, am Montag erklärte, dass die Diskussionen schleppend vorangingen. Nancy Pelosi bleibt jedoch optimistisch, dass man vor Ende der Präsidentschaftswahlen zu einem Konsens mit der republikanischen Seite des Senats kommen könne.Sorgen um mögliche, wirtschaftliche Auswirkungen der Anti-COVID-Maßnahmen dämmten währenddessen die Stimmung an den Märkten und trieben die Investoren zum sicheren Hafen Gold. USA, Russland und Frankreich verzeichneten Rekordinfektionszahlen, wobei in einigen europäischen Ländern erneut restriktive Maßnahmen eingeführt wurden.© Redaktion GoldSeiten.de