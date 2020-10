Prognose für Gold bleibt bullisch

"Gold bleibt in einer engen Spanne gefangen und es wird wahrscheinlich nicht sonderlich viel Bewegung vor den US-Wahlen geben", kommentierte Michael Matousek von U.S. Global Investors laut CNBC . Doch die Leute sind aufgrund COVID-Sorgen noch immer bullisch gegenüber Gold eingestellt, was Investoren dazu brachte, das gelbe Edelmetall zu ihren Portfolios hinzuzufügen, fügte er an."Die Prognose für Gold wird sehr bullisch bleiben, wenn der Wahltag eine "blaue Welle" liefert, die massiven Stimulus von COVID- und Infrastrukturausgaben signalisiert", so Edward Moya von OANDA. Gold, das als eine Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertung gilt, ist in diesem Jahr inmitten präzedenzlosen Stimulus während der Pandemie um 26% gestiegen.Das Weiße Haus dämmte am Dienstag Erwartungen eines weiteren großen COVID-Hilfspakets bis zum 3. November ein, wobei es hieß, dass Nancy Pelosi, Sprecherin des Repräsentantenhauses, zu viel verlange. Derzeit verzeichnen USA, Russland, Frankreich so wie viele andere Länder neue Rekordinfektionszahlen, was zu neuen Einschränkungen führte.© Redaktion GoldSeiten.de