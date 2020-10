Unsichere Aussichten: Signal der EZB notwendig

Die Europäische Zentralbank wird diese Woche genügend Beweise erhalten, um weitere Stimuli zu rechtfertigen, während COVID über den Kontinent fegt, so berichtet Yahoo Finance mit Berufung auf Bloomberg. Während Volkswirtschaftler und Investoren keine Entscheidung am virtuellen Treffen am Donnerstag erwarten, so möchten sie zumindest ein Signal von Präsidentin Lagarde, dass weitere Unterstützung vor Ende des Jahres erfolgen wird."Der Markt wird wahrscheinlich enttäuscht sein, wenn er keinen klaren Hinweis auf weitere Handlungen im Dezember erhält", meint Gilles Moec, führender Volkswirtschaftler bei AXA SA. "Mit jetziger Handlung würde die EZB Entschlossenheit zeigen, doch es gibt einige große Quellen der Unsicherheit."Eine wichtige Rechnung für die Offiziellen ist die Frage, wie viel Stimulus die Wirtschaft braucht und darüber haben sie nachzudenken. Da mehr als die Hälfte des Anleihekaufprogramms zur Pandemie über 1,35 Billionen Euro noch nicht ausgegeben wurde, haben sie noch genügend Feuerkraft und können die Käufe falls notwendig beschleunigen.Volkswirtschaftler prognostizieren, dass man im Dezember weitere 500 Milliarden Euro hinzufügen wird, wenn die politischen Entscheidungsträger Wirtschaftsprognosen korrigiert haben; was eine erste Prognose für 2023 umfasst.© Redaktion GoldSeiten.de