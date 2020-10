Lockdowns, Geldpolitik & Wahl-Unsicherheit

Der Goldpreis bewegte sich am Donnerstagmorgen in Asien leicht nach oben, nachdem er am vorherigen Handelstag ein Monatstief verzeichnete, berichtet Investing.com . Zeitgleich führte die zweite COVID-Welle zur Bekanntgabe neuer Lockdowns in Europa sowie einem schwächeren Dollar.Frankreich und Deutschland gehören zu den aktuellsten Ländern, die Lockdowns ankündigten, wobei Emmanuel Macron und Angela Merkel die Maßnahmen am Mittwoch bekanntgaben. Investoren warten nun zudem auf die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB), die im späteren Verlauf des Tages erfolgen sollen. Es ist unwahrscheinlich, dass die EZB neue Maßnahmen ankündigt, doch es sei wahrscheinlich, dass sie zumindest beginnen wird, sich auf Handlungen im Dezember vorzubereiten.Die Bank of Japan (BoJ) behielt ihren Leitzins unverändert bei -0,10%. Das massive Stimulusprogramm der Bank verzeichnete ebenfalls keine Veränderungen und die BoJ kündigte an, weitere Maßnahmen zu ergreifen, sollte Deflation aufgrund des Wirtschaftschaos drohen, zurückzukehren. Die Unsicherheit vor den US-Wahlen im November sorgte außerdem dafür, dass sich Investoren dem gelben Edelmetall zuwendeten.© Redaktion GoldSeiten.de