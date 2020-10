Gerardo Del Real: Gesunder Rückzug in Gold bietet Gelegenheit

Der Goldpreis durchlief eine Korrektur, seit er im Sommer ein neues Rekordhoch verzeichnete, doch Gerardo Del Real von Digest Publishing glaubt, dass eine positive Zukunft bevorstehe. So würden Bullenmärkte einfach operieren, erklärte er laut Investing News - ein gerader Weg nach oben sei keine nachhaltige Option."Wir haben die anfängliche Flucht zum Kapital in der Branche beobachtet, als Gold die 2.000 Dollar überstieg und psychologisch denke ich, dass jeder einfach eine Fortsetzung dieses Preisanstiegs erwartet und erhofft", meinte er. "So funktionieren Bullenmärkte nicht - es gibt immer einen Rückzug. Und ich glaube, dass dieser Rückzug gesund ist.""Ich sehe diesen Rückzug als eine gesunde Gelegenheit für die Leute, die den anfänglichen Anstieg verpasst haben, vielleicht ihre Hausaufgaben machen und ihrer Sorgfaltspflicht nachgehen, um dann einzusteigen und aus dem kürzlichen Rückzug Profit zu schlagen. Denn ich denke, dass er noch etwa weitere vier bis sechs Wochen andauern wird."Neben Gold sieht Del Real auch eine Gelegenheit in Kupfer; Grund dafür sei die "Elektrifizierung von allem." Er sei vor allem interessiert daran, Gold-, Kupfer- und Gold-Kupfer-Juniors zu identifizieren, die kurzfristige Katalysatoren besitzen und keine steigenden Metallpreise brauchen, um erfolgreich zu sein.© Redaktion GoldSeiten.de