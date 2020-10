TD Securities: Umstrittene Wahlen "Primärrisiko für Goldenthusiasten"

Der US-Dollar bleibt der Haupttreiber für Gold diese Wochen, während die Märkte vor den US-Wahlen vorsichtig bleiben, so TD Securities laut Kitco News . "Die Wahlwoche ist angebrochen und Marktängste sind eine wichtige Charakteristik für das Handelsumfeld in dieser Woche. Inmitten enger Handelsaktivität werden die weltweiten Märkte größtenteils relativ zueinander gehandelt.""Dies macht den allgemeinen Anstieg des Dollar zum primären Katalysator für die derzeitige Schwäche der Edelmetalle", so Strategen von TDS. Das größte Risiko diesen Herbst für Gold seien die umstrittenen Wahlen."Wir haben mildernde Faktoren dieser Risiken mittelfristig identifiziert, was andeutet, dass die Risikobalance im Rahmen einer blauen Welle sowie einer gespalteten Regierung nach oben geneigt ist, was das umstrittene Ergebnis der Wahlen zum primären Risiko für Goldenthusiasten macht", so die Strategen.© Redaktion GoldSeiten.de