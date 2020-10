Silber erscheint noch nicht am Ziel

Quelle Charts: Guidants/BörseGo

Der Silberpreis befindet sich noch immer in einem intakten Abwärtstrend. Hierbei misslang zuletzt auch der Versuch sich über der 25-USD-Marke zu etablieren. Seither setzte der kleine Bruder des Goldes weitere zurück und geriet insbesondere auch gestern unter deutlichen Druck. Auf aktuellem Niveau findet sich eine Nachfragezone, welche weiteren Verkaufsdruck stoppen könnte.Bleibt diese Nachfrage allerdings aus, so wie es gegenwärtig aussieht, müsste man bei einem Abtauchen unter 23,00 USD mit weiteren Verlusten bis zum Unterstützungsbereich bei 21,30 USD rechnen. Dort bietet sich nämlich eine tragfähigere Unterstützung und könnte die Korrekturbewegung beenden.Greifen die Käufer allerdings wieder direkt auf aktuellem Niveau zu, könnte sich eine abermalige Attacke auf die seit August etablierte Abwärtstrendlinie eröffnen. Bei knapp unter 25,00 USD entscheidet sich dann der weitere Verlauf. Ein Ausbruch über 25,00 USD erlaubt in der Folge schnelle Preissteigerungen bis 26,00 USD und darüber bis 27,00 bzw. schließlich 29,86 USD.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.