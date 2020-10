Hoffnung auf Stimuluspaket vor der Wahlentscheidung zerstört

Der Goldpreis kletterte am Freitagmorgen in Asien nach oben. Ein schwacher Dollar stützte das gelbe Edelmetall. Jede verbleibende Hoffnung auf ein Stimuluspaket vor Ende der Wahlen wurde vom Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Larry Kudlow, zerstört, der am Donnerstag erklärte, dass derartige Maßnahmen erst einmal warten müssen, berichtet Investing.com Kudlow beschuldigte Nancy Pelosi falsche Hoffnungen zu machen und fügte an, dass die Demokraten "keinen Hinweis darauf gegeben haben, einen Kompromiss bezüglich dieser Thematik einzugehen. Also müssen wir vielleicht warten."Die Europäische Zentralbank besprach am Donnerstag außerdem ihre Geldpolitik und verpflichtete sich, im Dezember neue Maßnahmen zu ergreifen, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie einzudämmen. Mögliche Handlungen der EZB umfassen weitere Anleihekäufe und billigeren Kredit für Banken.© Redaktion GoldSeiten.de