Will Rhind: Gold profitiert, egal ob Trump oder Biden

Die US-Präsidentschaftswahlen sind weniger als eine Woche entfernt und Wähler werden bald entscheiden, ob Trump eine weitere Amtszeit erhält oder stattdessen von Demokrat Joe Biden abgelöst werden wird. Will Rhind, CEO von GraniteShares, meint, dass die Prognose für Gold positiv sein wird, egal wer die US-Wahlen für sich entscheidet, berichtet Investing News "Sollte Präsident Trump wiedergewählt werden, so würden wir offensichtlich mehr von denselben Maßnahmen bekommen, die bereits durchgeführt wurden", erklärte er. "Was die Wirtschaft angeht, war das typischerweise Pro-Stimulus... Pro-Aktienmarkt. Also denke ich, dass Gold von seiner Wiederwahl profitieren würde.""Sollte auf der anderen Seite Joe Biden gewählt werden... dann wird sich Gold aus wirtschaftlicher Perspektive wahrscheinlich auch gut entwickeln, mit dem Unterschied, dass es wahrscheinlich deutlich höhere Stimulusausgaben geben wird, wenn es eine Biden-Präsidentschaft wird", so Rhind."Ich denke, es kommt letztlich auf den tatsächlichen Präsident an. Doch in diesen Tagen und diesem Zeitalter haben wir aus einer Regierungsperspektive betrachtet mehr und mehr Schulden auf uns genommen... Ich denke, dass sich diese Tatsache aus einer Schuldenperspektive heraus nur verschlimmern wird, und das gereicht Gold letztlich zum Vorteil."© Redaktion GoldSeiten.de