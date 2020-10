Silbet - Der perfekte Sturm?

Silber in US-Dollar, 15 Minutenchart vom 28. Oktober 2020

Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 28. Oktober 2020

Das ist es, was viele erwarten. Die Spekulationen über die Wahlergebnisse und ihre Auswirkungen auf die Märkte werden immer heftiger. Viele andere Aspekte kommen ins Spiel, und eine hitzige emotionale Debatte ist im Gange, da die eigene politische Zugehörigkeit mehr Emotionen auslösen könnte. Halt! Jede Debatte im Kopf ist für das Spiel der Märkte nicht hilfreich. Überraschende Nachrichten lösen typischerweise perfekte Stürme auf dem Markt aus. Dies ist im Moment nicht der Fall. Wir haben noch keine Gewissheit darüber, wer Präsident wird, aber es gibt viele fundierte Vermutungen, die bereits in die Marktpreise eingeflossen sind. Wahlen kommen nicht überraschend. Der perfekte Sturm?Bei so vielen Aspekten, die das "Marktwetter" beeinflussen, ist es am besten, es einfach zu halten.Was könnte beim Silberreis in den nächsten Wochen passieren?Zum einen könnte Silber einfach seitwärts mäandern, nachdem es bereits spekulative Daten absorbiert hat, was bedeutet, dass nichts passiert. Zweitens könnten wir wieder eine Seitwärtsbewegung der Preisspannen erleben, aber mit erhöhter Volatilität. Dies könnte schnell ein Handelsumfeld sein, das nicht dazu angetan ist, leicht Gewinne aus dem Markt zu ziehen. Oder wir bekommen eine trendgerichtete Bewegung, vielleicht sogar den perfekten Sturm? Was dann?Im Kleinen bekommen wir achtmal im Jahr ein ähnliches Ereignis, die FOMC-Sitzung. Wie bei Wahlen wird ein Ereignis angekündigt, aber nicht in der Gesamtheit seines Ergebnisses transparent. Wenn Sie auf diese Ereignisse zurückblicken, werden Sie nur eine Handelsstrategie entdecken, die mit hoher Wahrscheinlichkeit für das Ergebnis einer starken Richtungsbewegung funktioniert. Sobald die Ankündigung erfolgt ist, machen die Märkte eine schnelle Kursbewegung in eine Richtung.Diese Bewegung prallt fast 100% auf das ursprüngliche Kursniveau vor der Veröffentlichung zurück. Von dort eilt sie dann wieder in die Richtung ihres ersten Anstoßes. Wir nennen dies das "Eins, zwei, drei"-Spiel. Es ist speziell für starke Richtungsbewegungen, denen angekündigte Pressemitteilungen vorausgehen, sowie für perfekte Sturmszenarien konzipiert.Hier ist ein Beispiel für eine solche starke Richtungsänderung auf dem Silbermarkt. Der obige 15-Minuten-Chart zeigt, dass Silber nach einer Seitwärtshandelsperiode innerhalb von 30 Minuten um 2,5% zurückgefallen ist (One). In den nächsten dreißig Minuten prallt es fast auf das ursprüngliche Preisniveau zurück (Two). Von diesem Zeitpunkt an kann ein Trade nach unten initiiert werden (entweder aggressiv mit einem antizipatorischem Einstieg oder überall dort, wo Ihr System einen bestätigten reaktionären Einstieg in der Abwärtsbewegung liefern würde (Three).In unserem Beispiel erstreckt sich die Abwärtsbewegung (Three) innerhalb desselben Tages auf einen Rückgang von sage und schreibe zehn Prozent. Unser Beispiel ist ein Trade nach unten, aber das "Eins, zwei, drei"-Spiel funktioniert in beiden Marktrichtungen.Das "Eins, zwei, drei"-Spiel ist eine feine Waffe am Werkzeuggürtel des Händlers, um einen volatilen Markt anzugehen, der normalerweise starke Emotionen hervorruft. Es ist notwendig, dass Sie vergangene Ereignisse wie dieses auf Charts überprüfen. Üben Sie in Ihrem Kopf im Detail, wie Sie ein möglicherweise bevorstehendes Szenario wie dieses handeln könnten. Dann fühlen Sie sich zum Zeitpunkt des Marktgeschehens zuversichtlich und vorbereitet.