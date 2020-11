Das zunehmende Risiko der Hyperinflation

[Dies ist ein Auszug aus einem Artikel, der ursprünglich auf tsi-blog.com veröffentlicht wurde.]Dieses Jahr war mehr als nur interessant. Viele präzedenzlose Dinge geschahen, wobei die Performance des US Industrial Production (IP) Index nur ein Beispiel ist. Wie unten gezeigt, fiel der IP von März bis April 2020 effektiv von einer Klippe. Von Mai bis Juli erklomm er die Hälfte dieser Klippe erneut, bevor er in den vergangenen zwei Monaten zum Stillstand kam. So etwas ist noch nie zuvor passiert.Wenn wir sagen, dass so etwas noch nie zuvor passiert ist, dann beziehen wir uns auf die Geschwindigkeit dieser Veränderung. In Sachen Ausmaß verzeichnete der IP-Index eine ähnliche Entwicklung während der weltweiten Finanzkrise; doch was 2007 bis 2009 etwa 18 Monate dauerte, lief 2020 über nur 2 Monate ab. Und nach der Rezession 2007 bis 2009 brauchte es etwa zwei Jahre, bevor der IP-Index die Hälfte von dem zurückeroberte, was er verloren hatte - im Gegensatz zu den drei Monaten 2020. In anderen Worten: Was 2007 bis 2011 etwa 3,5 Jahre dauerte, brauchte 2020 nur fünf Monate.Grund für diese präzedenzlose Geschwindigkeit des diesjährigen Preiszusammenbruchs ist, dass die US-Wirtschaft keine Klippe hinabstürzte; sie wurde geschubst. Die Regierung (also Politiker und Bürokraten auf bundesstaatlicher und staatlicher Ebene) brachten die Wirtschaft absichtlich zu Fall. Politische Entscheidungsträger unternahmen dann einen derart präzedenzlosen Rettungsversuch, dass das persönliche Einkommen tatsächlich stieg, während die Wirtschaft zusammenbrach und die Arbeitslosigkeit zulegte, was die präzedenzlose Geschwindigkeit der Erholung erklärt.Die wirtschaftliche Erholung kam in den vergangenen zwei Monaten zum Stillstand (der IP-Index im September entsprach grob dem IP-Index im Juli), größtenteils aufgrund der Tatsache, dass die Regierung die Geschwindigkeit reduzierte, mit der sie "kostenloses" Geld ausgab. Das Tempo der staatlichen Geldverteilung wird nach den November-Wahlen wahrscheinlich zulegen; und das wird es der Wirtschaft wahrscheinlich ermöglichen, im ersten Halbjahr des nächstes Jahres stark zu erscheinen.Doch es besteht keine Möglichkeit einer selbstständigen Erholung. Hauptgrund dafür ist, dass eine Überschwemmung der Bevölkerung mit neu erschaffenem Geld nichts dazu beiträgt, den Schaden zu reparieren, der von den Lockdowns angerichtet wurde. Im Gegenteil führt es sogar zum Kapitalkonsum und bereitet die Bühne für einen weiteren Abschwung ins Rezessionsterritorium.Das größte Risiko ist jedoch, dass die "Stimulus"-Bemühungen nicht funktionieren werden und die US-Wirtschaft innerhalb der nächsten zwei Jahre zurück in eine Rezession abgleiten wird. Das ist mehr eine Unausweichlichkeit als ein Risiko. Das Risiko, das am meisten Sorgen bereitet, ist die Tatsache, dass die politischen Entscheidungsträger noch aggressiver in ihren Versuchen werden, Hilfe zu leisten und dass diese Bemühungen zu Hyperinflation führen werden.Zum ersten Mal seit wir angefangenen haben, diese Berichte vor zwei Jahrzehnten zu veröffentlichen, können wir nicht schreiben, dass die Wahrscheinlichkeit einer US-Hyperinflation innerhalb der nächsten zwei Jahre gegen null geht. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht sonderlich hoch, doch trotzdem signifikant.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 2. November 2020 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.