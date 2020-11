RBC: Gold dürfte von Unruhen nach US-Wahl profitieren

Wie forexlive berichtet, warnen die Analysten bei der Royal Bank of Canada vor möglichen Unruhen in Zusammenhang mit den US-Präsidentschaftswahlen. So herrsche durch die Briefwahl in Rekordumfang eine besonders hohe Unsicherheit und ggf. werde in der Wahlnacht kein klarer Sieger feststehen. Von einer solchen Entwicklung dürfte Gold profitieren, so die RBC."Die Möglichkeit von Unruhen nach der Wahl und eines umstrittenen Ergebnisses stellt unserer Ansicht nach ein erhebliches Risiko dar, das sich in den extremsten Szenarien als ziemlich positiv für Gold herausstellen könnte", erklären die Analysten.© Redaktion GoldSeiten.de