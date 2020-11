Mark Mobius rät zu Emerging Markets und Gold

Der renommierte Mark Mobius rät Anlegern aktuell dazu, sich auf aufstrebende Märkte wie sowie auf physisches Gold zu konzentrieren. Dies berichtet RT.com . In einer Rede im Rahmen des Investmentforums Russia Calling sagte Mobius demnach, er sehe viele Chancen in den Schwellenländern, vor allem in Russland und Indien. Auch Brasilien, Südafrika, Südkorea, Taiwan und sogar die Türkei böten gute Investitionschancen.Der Gründungspartner von Mobius Capital Partners erklärte, er sei zudem sehr optimistisch in Bezug auf Gold und kenne viele Investoren, die 10-15 Prozent ihrer Portfolios in physischem Gold halten. Goldbullion verlöre nicht an Wert, wie es beispielsweise der US-Dollar tue.Laut Mobius seien Aktien die erste Wahl, um sich gegen Abwertung zu schützen. Aber auch Rohstoffe seien gut geeignet.© Redaktion GoldSeiten.de