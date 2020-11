Silver Institiute: Silver News für Oktober

The Silver Institute veröffentlichte gestern seine Oktoberausgabe der "Silver News". Darin berichtet die Organisation über Neuigkeiten in der Silberbranche. Neben Angebot und Nachfrage verschiedener Sektoren geht es um Neuerungen im Einsatz von Silber in Industrie und Medizin.Wie aus dem Bericht hervorgeht, haben sich die weltweiten Bestände von Silber-ETPs im dritten Quartal dieses Jahres auf 297 Mio. Unzen erhöht und sind damit fast dreimal so stark angestiegen wie im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die ETP-Bestände beliefen Ende September auf 1,026 Milliarden Unzen und lagen damit leicht unter dem im August verzeichneten Höchststand von 1,052 Mrd. oz.Laut dem Silver Institute befinden sich die globalen ETP-Bestände auch im 4. Quartal in einem Aufwärtstrend und lagen am 23. Oktober bei über 1,045 Mrd. oz.Die Publikation finden Sie hier © Redaktion GoldSeiten.de