Münz- und Barrenverkäufe der Perth Mint im Oktober

Die australische Prägestätte Perth Mint veröffentlichte heute die Verkaufszahlen für Gold- und Silberbullion im Oktober dieses Jahres. Demnach ergab sich zum Vormonat ein Rückgang der Gold- und der Silberverkäufe.Für September hatte die Perth Mint den Verkauf von 62.637 Unzen Gold in Form von Münzen und Barren gemeldet. Diese gingen im Oktober um 38,7% auf 38.367 Unzen zurück.Die Silberverkäufe haben im vergangenen Monat 1.228.713 Unzen erreicht und sind damit im Vergleich zum Vormonat, in dem 1.677.383 Unzen abgesetzt wurden, um 26,7% gesunken.Im Vergleich zum Oktober 2019 erhöhten sich die Goldverkäufe indes um 18,1%. Die Silberverkäufe sanken um 11,8%.Zu den niedrigeren Silberverkäufen erklärt die Prägestätte: "Der Rückgang des Verkaufsvolumens spiegelte nicht die tatsächliche Nachfrage nach Silber der Perth Mint wider, die weiterhin robust blieb. Stattdessen beeinträchtigte ein vorübergehender Produktionsengpass die Herstellung von Endprodukten, einschließlich Kilo-Münzen, deren Produktion im Laufe des Monats eingestellt wurde." Die Nachfrage nach Gold sei indes besonders in den USA im Vorfeld der Wahlen gesunken.© Redaktion GoldSeiten.de