Erholung: BIP vs. Marginale Schuldenproduktivität

Am Mittwoch, den 28. Oktober, fiel der Silberpreis von mehr als 24,25 Dollar auf knapp über 23 Dollar, bevor er zurück auf etwa 23,50 Dollar stieg. Am nächsten Tag fiel der Preis erneut, blieb kurz nahe 22,60 Dollar, bevor er sich größtenteils erholte. Lassen Sie uns einen Blick auf die untere Grafik der Preis- und Basisentwicklung am 28. und 29. Oktober werfen.Am Ende des Tages (zweiter Tag) ist der Preis um etwa einen Dollar niedriger. Und die Basis ist etwa 50 Basispunkte niedriger. Beachten Sie den Anstieg der Basis bis 8 Uhr morgens am Mittwoch (Londoner Zeit), wobei der Preis wenig stieg. Und dann um 18 Uhr. Und wieder um 8 Uhr morgens am nächsten Tag. Dann fällt die Basis, als der Preis fällt. Und steigt, wenn der Preis steigt. Sobald der Preis bei seinem neuen Niveau bei etwa 23,35 Dollar stabil ist, scheint die Basis wieder abheben zu wollen.Hier fanden einige Verkäufe physischen Metalls statt. Da besteht kein Zweifel. Silber ist zum niedrigeren Preis etwas weniger verfügbar für den Markt - doch nicht so viel weniger. Diese Future-Traders sind darauf aus, in die nächste Rally einzusteigen. Liegen Sie richtig?Viele Male haben wir in der Vergangenheit unsere Skepsis dieser Idee zum Ausdruck gebracht. Und jahrelang lagen wir richtig damit, skeptisch zu sein. Während der Zeitspanne von Q2 2011 bis Q1 2019 lagen Trader von Silberfutures nicht richtig, was ihre erwartete Silberpreisentwicklung nach oben anging. Sie sollte nicht eintreten, wann sie diese erwarteten.Ende März 2019 hatte der Silberpreis endlich seinen Boden bei knapp unter 12 Dollar gebildet. Dann, etwa eineinhalb Jahre, stieg er fast um das Zweieinhalbfache. Und seit August nicht sonderlich viel. Was ist seit August passiert? Bis zum 10. August erkennen wir eine stetige Entwicklung nach unten in der Basis, die einem Anstieg des Silberpreises entspricht (d.h. Rückgang des Dollarpreises, gemessen in Silber). Das war eine Zeitspanne, in der sich die Basis von den COVID-Lockdowns erholte.Seitdem fand ein Anstieg des Dollar (d.h. der Silberpreis, gemessen in Dollar, fiel) und ein leichter Rückgang der Basis statt. Silberbullen können sich mit der Tatsache trösten, dass der große Anstieg des Dollar im September mit einem Rückgang der Silbermenge einherging. Doch dieser Chart schreit nicht unbedingt "Kauft Silber!"Nachdem wir noch einen weiteren Artikel darüber gelesen haben, wir stark die angebliche Wirtschaftserholung ist - das BIP steigt sicherlich - entdeckten wir einen darüber, dass Unternehmen Kredite aufnahmen, um den Lockdown zu überstehen. Sie ersetzten Verkäufe also durch Kredite. Umsätze durch Schulden. Eine Ernte durch Saatkörner. Das ist, als würde ein gefeuerter Arbeiter sein ehemaliges Gehalt durch eine Kreditkarte ersetzen - und seine Ausgaben stützen das BIP sicherlich. Doch diese zusammenfassende Zahl ist irreführend.Lassen Sie uns ein hypothetisches Beispiel betrachten. Stellen Sie sich vor, Sie besitzen ein Restaurant nahe eines Stadions. Vor COVID beliefen sich die Umsätze auf 100.000 Dollar im Monat. Es ging Ihnen außerordentlich gut und mit diesem Umsatz verdienten Sie eine 10% Nettomarge, oder 10.000 Dollar. Mit dem Lockdown fiel Ihr Umsatz über vier Monate auf null. Ohne Sport, Konzerte oder Events im Stadion ist Ihr Umsatz nur noch 10% von dem, was er einst war. Er klettert langsam wieder nach oben. Angenommen, dass es zu keinem zweiten Lockdown kommt, könnte er auf 40% steigen, doch ohne das Stadion wird er niemals das sein, was er einst war.