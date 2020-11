Gwen Preston: Negative Realzinsen sind nach wie vor der Hauptantrieb für Gold

Charlotte McLeod von The Investing News Network sprach jüngst mit Gwen Preston von Resource Maven über die wichtigsten den Goldmarkt beeinflussenden Faktoren.Die Rohstoffexpertin sieht negative Realzinsen als den bedeutendsten Faktor an, wenn es um die Einschätzung der künftigen Preisentwicklung des gelben Metalls geht. Sie begründet dies damit, dass die Zinsen bestimmen, wohin Kapital fließt, welches mit geringem Risiko gewinnbringend angelegt werden soll.Über mehrere Jahrzehnte wurde dieses Kapital in Anleihen angelegt, die gute Renditen lieferten. Mit der Finanzkrise 2008 habe sich die Situation geändert, da Investments in Anleihen sich nicht mehr auszahlen. Somit suche sich dieses Kapital neue Wege. Viel Geld fließe in den Aktienmarkt, so Preston, doch auch hier gebe es viele Unsicherheiten. Somit sei man dazu übergegangen, sich gegen das Aktienmarktrisiko mit Assets wie Gold abzusichern."Zinssätze wirken sich eigentlich nicht auf Gold aus, aber die finanziellen Situationen, die ein negatives Realzinsumfeld schaffen, unterstützen Gold in der Regel", erklärt die Expertin.© Redaktion GoldSeiten.de