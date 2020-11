Edelmetallmesse (Teil 1): Dr. Markus Krall, Martin Siegel, Gerald Celente und Jochen Staiger

Wir danken unserem Goldsponsor:

Wir danken unseren Silbersponsoren:

Lektüre:

Aktien und Realwirtschaft haben keine Verbindung mehr. Die weltweiten Volkswirtschaften wurden durch falsche Geldpolitik geschwächt, die Banken in die Spekulation getrieben, während ihre Kredite immer unsicherer werden. Die Anzahl der Zombifirmen schnellt nach oben, ermöglicht durch Fiat-Geld. Bis zum Tag X. Die Realwirtschaft ist zur Hülle geworden. Corona macht die unausweichliche Krise viel schlimmer als sie ohnehin ausgefallen wäre. Der Kollaps lässt die Druckerpressen rotieren, aber die Wirtschaftsbasis und die Lieferketten lassen sich damit nicht reparieren. Die Inflation kommt, mit und ohne Digitalwährung.Martin Siegel kann auf große Erfolge bei seinen Stabilitas Fonds verweisen, seine Schwerpunkte liegen dabei auf Kanada und Australien. Nicht alle Krisen lassen den Goldpreis steigen. Einfluss haben Zentralbankenkäufe und -verkäufe, wobei die Medien regelmäßig vor Trendwenden völlig falsch liegen, genau wie die Großbanken. Die Krise ist jetzt so groß, die Schulden so erdrückend, dass es Vermögensabgaben/Enteignungen geben kann und die Inflation ansteigen wird. Gold ist interessant, weil die Alternativen rar sind, auch wenn die Schwankungen zunehmen werden.Die Welt ist im Wandel und wird für jeden Veränderungen bringen, die man sich nicht vorstellen kann. Welche Rolle spielt Corona und was können wir noch erwarten? Ein geradezu wahnwitziges Drehbuch läuft vor unseren Augen ab. Die Folgen werden für die ganze Welt dramatisch sein. Die Großstädte verwaisen und werden zu Geisterstädten. Die Finanzen sind ruiniert, Gold steigt. Nächstes Jahr 3.000 Dollar? Alles ist möglich. Finanzen und Wirtschaft in Aufruhr werden die Armen in die noch reichen Länder treiben. Und währenddessen werden die Bürgerreche geschliffen. Die Freiheit behält, wer sie verteidigt.SRC Swiss Resource Capital AG ist Silver Sponsor der virtuellen Edelmetallmesse München und freut sich Ihnen im Video einen Eindruck unserer Arbeit, des SRC Mining Special Situations Zertifikat sowie 19 unserer teilnehmenden Unternehmen im Kurzformat zu präsentieren.: Bluestone Resources Inc., Caledonia Mining Corp., Canada Nickel Company, Discovery Metals Corp., Endeavour Silver Corp., Filo Mining Corp., Fiore Gold Ltd., Gold Terra Resource Corp., Hannan Metals Ltd., IsoEnergy Ltd., MAG Silver Corp., Mawson Gold Ltd., Millennial Lithium Corp., Osisko Metals Inc., Osisko Gold Royalties Ltd., Skeena Resources Ltd., Summa Silver Corp., Victoria Gold Corp.Die(MAM) verwahrt für ihren globalen Kundenstamm einen bedeutenden Vermögensanteil strategisch in physischem Gold & Silber in der Schweiz, außerhalb des Bankensystems. "Wir freuen uns, unserer Kundschaft aus über 75 Ländern einen einzigartigen Service bieten zu können." www.goldswitzerland.com/de ist ein Spezialist für Junior Mining Companies. Im virtuellen Vortrag zur Edelmetallmesse 2020 erfahren Sie, wie das Team um Geschäftsführer Wolfgang Seybold, die Unternehmen auswählt und was das axinocapital-Prinzip ist. www.axinocapital.de ist ein aktiver Explorer nach Uran, Nickel und Kupfer in Kanada. Das Unternehmen ist für Anleger gut strukturiert und hat sich für den Erfolg positioniert. www.canalaska.com - Der Royalty-Generator! Schaffung von Aktionärswert durch Generierung und Erwerb von Royalties. Globales Exposure rhalten Sie globale Präsenz und profitieren Sie von steigenden Gold-, Silber- und Kupferpreisen bei deutlich geringerem Risiko. www.emxroyalty.com ist ein an der TSX notierter Projektgenerator mit 185 Vermögenswerten in Ostkanada, 3 in den USA und 1 in Sachsen-Deutschland. Bei den Vermögenswerten handelt es sich größtenteils um Edelmetalle und Basismetalle, aber auch um Industriemineralien und Royalties. Globex verfügt derzeit über mehr als 10 Millionen Dollar in bar und in Aktien anderer Unternehmen, erzielt Royalty-Einnahmen und hat keine Schulden. Es sind nur 55 Millionen Aktien ausgegeben. www.globexmining.com treibt das in der Vergangenheit produzierende Pamlico Goldprojekt voran, das historisch gesehen zu den hochgradigsten Goldgebieten in Nevada gehört. Ein zweites, äußerst aussichtsreiches Goldprojekt im kanadischen Red Lake Distrikt wird im kommenden Winter untersucht, was für einen stetigen Nachrichtenfluss sorgen wird. www.newrangegold.com ist ein in Toronto ansässiges Gold-Explorationsunternehmen mit 5 vollständig im Besitz befindlichen Liegenschaften mit Oberflächen-Goldmineralisierung in den Provinzen Quebec und Ontario, Kanada, darunter eine Tagebau-Ressource neben der Canadian Malartic Goldmine. www.renforthresources.com Aufundfinden Sie interessante und hochqualitative Informationen rund um Rohstoffe und Minenunternehmen. Wir sind Partner der Minenindustrie und freuen uns auf Sie! www.commodity-tv.com . - Bohrstart für mehrere Millionen Unzen Gold in Mexiko - mit nur 25 Mio. Aktien im Markt! www.tocvan.com Die aktuelle Ausgabe 2020 des 320-seitigen "Edelmetall- & Rohstoffmagazins" können Sie über unseren Onlineshop für 14,95 € bestellen.PS: Kennen Sie schon den "" - das Magazin für den kritischen Anleger?Die aktuelle Ausgabe 11/2020 können Sie hier downloaden (PDF 66 Seiten, 6,74 MB)Besuchen Sie auch unsere Messe-Webseite www.edelmetallmesse.com , wo Sie ab morgen weitere Vorträge und detaillierte Informationen über mehr als 50 internationale Bergbaufirmen finden!© Redaktion GoldSeiten.de• Telegram: https://t.me/edelmetallmesse • Twitter: https://twitter.com/rohstoffmesse • YouTube: #Edelmetallmesse #Rohstoffmesse #Goldseiten