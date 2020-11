US-Dollar behauptet seinen Einfluss auf den Goldmarkt

Daniela Cambone interviewte für Stansberry Research jüngst Ross Norman, CEO des Edelmetall-Aggregators Metals Daily.Viele Anleger haben in den vergangenen Monaten auf den Einbruch des US-Dollar gesetzt, doch zuletzt konnte dieser wieder deutlich stärker auftreten. Laut Norman übt der US-Dollar erneut großen Einfluss auf den Goldmarkt aus. Er erklärt: "Fragen Sie die Leute, was Gold antreibt, und sie weisen nur auf die negativen Realrenditen hin, aber der Dollar behauptet wieder seine Kontrolle über den Goldmarkt"."Der US-Dollar ist immer noch die globale Reservewährung der Welt; über das Ende des US-Dollars wird viel geredet, aber es gibt kaum Beweise dafür", so der Branchenexperte.Weitere Themen des Gesprächs sind die deutlich niedrigeren Goldkäufe der Zentralbanken, die Stagnation der Nachfrage nach ETFs sowie die möglichen Auswirkungen des Ausgangs der US-Wahlen auf das Vereinigte Königreich.© Redaktion GoldSeiten.de