Öl-Brent überrascht bisher im November

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Zuletzt orientierte sich das Öl der Sorte Brent erwartungsgemäß weiter abwärts und unterschritt hierbei sogar das Unterstützungslevel bei 38,70 USD. Ein durchaus weiterer Absturz bis 33,51 USD blieb allerdings aus.Vielmehr zeigt sich das schwarze Gold im Anschluss an das markierte Tief bei 35,74 USD seither sehr stark mit mehr als +7% im noch jungen November. Doch Obacht, denn bei 41,21 USD zeigt sich bereits der nächste Widerstand und dementsprechend wieder für schwächere Notierungen in Richtung sorgen. Unterhalb von 46,00 USD bleibt die Lage ohnehin kritisch einzuschätzen.Erst ein Anstieg/Ausbruch über 46,00 USD könnte wieder mehr Zugkraft auf Seiten der Bullen erzeugen. Oberhalb dessen erlauben sich dann nämlich wieder Preise in Richtung von 50,00 bzw. 55,00 USD je Barrel.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.