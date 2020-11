Jim Cramer: Goldcharts sprechen für Investments

Jim Cramer ging in einem CNBC-Video kürzlich auf eine Goldchartanalyse von Rohstoffexpertin und Fibonacci-Analystin Carolyn Boroden ein. Er kommt zu dem Ergebnis, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für ein Investment in Goldbullion, den SPDR Gold Shares oder Barrick Gold sein könnte."Die Charts, wie sie von Carolyn Boroden interpretiert werden, deuten darauf hin, dass der Goldpreis noch viel mehr Spielraum nach oben haben könnte, und das passt sicherlich zu dem aktuellen Hintergrund, den wir in den Nachrichten sehen", so der Moderator von "Mad Money". Die höheren Hochs und höheren Tiefs seien "genau das, was man in einem Chart sehen möchte", erklärt Cramer.Goldinvestments können Anlegern als Absicherung gegen Inflation und allgemeines wirtschaftliches Chaos dienen, so der Finanzexperte.© Redaktion GoldSeiten.de