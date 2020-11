David Morgan im Interview: Spielt der Wahlausgang in den USA eine Rolle für Gold und Silber?

Charlotte McLeod von The Investing News Network sprach in dieser Woche mit David Morgan über die US-Wahl und den Einfluss, den deren Ausgang auf Gold und Silber haben könnte.Der Autor des Morgan Report erklärt in dem Interview, dass das Ergebnis der Präsidentschaftswahl auf die Preisentwicklung der Edelmetalle wenig Einfluss haben werde. Der gleichen Meinung war er bereits vor vier Jahren, vor dem Wahlsieg Donald Trumps.Morgan erklärt seine Einschätzung wie folgt: "Ich glaube, wir haben das vor vier Jahren vor der Wahl erörtert, und ich erinnere mich, dass meine Antwort in etwa so lautete: 'Die wirtschaftlichen Probleme sind so enorm, dass es wirklich nicht so entscheidend ist, wer im Weißen Haus sitzt'".Natürlich könnten bestimmt Entscheidungen gewisse Reaktionen hervorrufen, doch der Trend im Allgemeinen stehe fest. "Vorübergehend, bis zu ein paar Wochen oder Monaten nach der Wahl, könnte der eine oder andere Kandidat eine leicht unterschiedliche Reaktion hervorrufen, aber der allgemeine Trend kann nicht umgekehrt werden, unabhängig davon, welche politische Partei das Sagen hat", so Morgan.Der langjährige Experte geht davon aus, dass Gold und Silber für den Rest des Jahres wenig Bewegung erfahren werden, doch langfristig bleibe das Bild positiv – auch wenn dies auf Kosten der Weltwirtschaft geht: "Wir leihen uns weiterhin mehr und mehr Geld. Es ist im Grunde genommen so, als laufe man auf dem Laufband mit der Karotte vor der Nase", erklärte er. "Wir glauben, dass wir diese Karotte früher oder später bekommen werden, aber das tun wir nicht wirklich und wir müssen immer schneller laufen – was bedeutet, mehr Geld zu drucken. Das ist ein trauriger Zustand, der leider meist nicht sehr gut ausgeht".© Redaktion GoldSeiten.de