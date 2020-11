IsoEnergy durchschneidet 3,5 m einer kontinuierlichen Uranmineralisierung außerhalb des Skalenbereichs in der Hurricane-Zone

Loch-IVon Bis LängeRadioaktiChemischeOrientieStandor

D (m) (m) (m) vität1 Tests rung t

,2

(CPS) U3O8 Ni (Azm/Tau

(%) (%chgang

) )



LE20-5329.5338.9.0 >500 12.8 3.9180/-79 Abschni

43 5 tt

4510E

inkl. 333.0337.4.0 >30,000 27.1 5.2

0



inkl. 334.0334.0.5 Außerhalb52.5 1.6

5 der

Skala5



LE20-5Keine signifika 180/-70 Abschni

53 nte tt

Mineralisierun 4785E

g



LE20-5351.0358.7.5 >500 0.1 0.1180/-70 Abschni

63 5 tt

4660E

LE20-5343.8353.10.0 >500 11.7 0.3217/-70 Abschni

73 8 tt

4435E

inkl. 347.3349.2.5 >40,000 46.0 1.0

8



inkl. 347.8348.0.5 Außerhalb65.9 0.7

3 der

Skala5



LE20-5Verlassen vor d 180/-69 Abschni

83 em tt

4785E

Ziel

LE20-5144.0146.2.5 >500 0.2 0.1180/-71 Abschni

8C13 5 tt

,6 4785E

LE20-5342.0347.5.0 >500 0.2 0.2112/-69 Abschni

94 0 tt

4610E

inkl. 345.0345.0.5 >5,000 0.9 0.2

5



LE20-6Keine signifika 000/-90 Abschni

03 nte tt

Mineralisierun 4660E

g



LE20-6313.0322.9.0 >500 0.3 0.0000/-90 Abschni

13 0 tt

4660E

inkl. 321.5322.0.5 >10,000 1.4 0.2

0



LE20-6314.0316.2.5 >500 0.2 0.0000/-90 Abschni

23 5 tt

4435E

und 321.0325.4.5 >500 6.2 0.5

5



inkl. 323.0325.2.5 >30,000 11.1 0.3

5



inkl. 324.5325.0.5 Außerhalb29.0 0.3

0 der

Skala5



LE20-6Keine signifika 180/-85 Abschni

3A3 nte tt

Mineralisierun 4660E

g



LE20-6316.5320.3.5 >500 0.3 0.1000/-90 Abschni

43 0 tt

4435E

und 324.0329.5.0 >500 48.8 1.1

0



inkl. 324.5328.4.0 >30,000 57.5 1.3

5



LE20-6Keine signifika 000/-90 Abschni

54 nte tt

Mineralisierun 4610E

g



LE20-6323.0324.1.0 >500 Ausste 000/-90 Abschni

64 0 hend tt

4785E

LE20-6327.5329.2.0 >500 Ausste 000/-90 Abschni

74 5 hend tt

4435E

LE20-6323.0334.11.0 >500 Ausste 180/-80 Abschni

84 0 hend tt

4485E

inkl. 332.0333.1.5 >50,000

5



LE20-6322.5329.6.5 >500 Ausste 000/-90 Abschni

94 0 hend tt

4435E

inkl. 325.0326.1.0 >5,000

0



LE20-7332.5333.0.5 >500 Ausste 000/-90 Abschni

04 0 hend tt

4560E

LE20-7324.0325.1.0 >500 Ausste 000/-90 Abschni

14 0 hend tt

4485E

und 327.5329.2.0 >500

5



inkl. 329.0329.0.5 >20,000

5



LE20-7320.5326.6.0 >500 Ausste 000/-90 Abschni

24 5 hend tt

4460E

inkl. 323.0323.0.5 >20,000

5



und in324.5326.1.5 >40,000

kl 0

.

LE20-7326.5332.5.5 >500 Ausste 000/-90 Abschni

3 0 hend tt

4510E

LE20-7320.5325.5.0 >500 Ausste 000/-90 Abschni

4 5 hend tt

4460E

inkl. 322.0323.1.5 >5,000

5



LE20-7Keine signifika 000/-90 Abschni

5A nte tt

Mineralisierun 4510E

g



LE20-7312.5319.6.5 >500 Ausste 000/-90 Abschni

6 0 hend tt

4435E

und 322.5330.7.5 >500

0



inkl. 324.0327.3.5 Außerhalb

5 der

Skala5



LE20-7322.5330.8.0 >500 Ausste 000/-90 Abschni

7 5 hend tt

4460E

inkl. 324.0326.2.5 >5,000

5



und in329.0330.1.0 >10,000

kl 0

.

Vancouver, 5. November 2020 - IsoEnergy Ltd. ("IsoEnergy" oder das "Unternehmen") (TSXV: ISO; OTCQX: ISENF) freut sich, über neue Abschnitte mit starker Radioaktivität aus dem nun abgeschlossenen Sommerbohrprogramm in der Hurricane-Zone zu berichten, das den mineralisierten Fußabdruck erfolgreich in Richtung Süden erweitert hat. Bei der Hurricane-Zone handelt es sich um die jüngste Entdeckung einer hochgradigen Uranmineralisierung auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Grundstück Larocque East (das "Grundstück") im östlichen Athabasca-Becken von Saskatchewan (Abbildung 1).- Das South Extension-Bohrloch LE20-76 durchschnitt 7,5 m einer Uranmineralisierung (>500 CPS), einschließlich 3,5 m einer kontinuierlichen, nicht maßstabsgetreuen Mineralisierung (>65.000 CPS) - siehe Abbildung 2- Das südlichste Bohrloch LE20-77 durchteufte 8,0 m Uranmineralisierung (>500 CPS), einschließlich 1,0 m Mineralisierung (> 10.000 CPS)- Die Ergebnisse von 11 mineralisierten Bohrlöchern, die in den nächsten 4 Wochen veröffentlicht werden sollen, stehen noch aus- Die Planung für ein Bohrprogramm im Winter (Januar-März) 2021 ist im Gange- Das Unternehmen ist mit 11,8 Millionen Dollar Barmitteln gut finanziertHinweis: Die Radioaktivität ist die Gesamtgammakonzentration pro Sekunde (CPS) des Bohrkerns, die mit einem Handspektrometer RS-125 gemessen wurde (RS-125).CEO Craig Parry sagte: Mit dem Abschluss unseres Sommerbohrprogramms haben wir unser Hauptziel mit hervorragenden Ergebnissen erreicht und die Zone der intensiven Mineralisierung bei Hurricane in Richtung Süden erweitert. Wir haben ihre Breite in 3 von 4 Abschnitten mehr als verdoppelt, was im Hinblick auf die Ressourcenschätzungen von Bedeutung ist. Dies ist ein enormes Ergebnis für das Unternehmen, und ich möchte die großartige Arbeit unseres technischen Teams und unserer Explorationsunternehmen würdigen.Steve Blower, VP Exploration sagte: Bei einer Radioaktivität von 3,5 m außerhalb des Skalenbereichs freue ich mich auf den Erhalt der Untersuchungsergebnisse von Bohrloch LE20-76. Ich bin auch sehr ermutigt, dass das südlichste bisher von IsoEnergy fertiggestellte Bohrloch LE20-77 mit 8,0 m Uranmineralisierung, einschließlich 1,0 m mit mehr als 10.000 cps, darauf hindeutet, dass die Zone im Süden Wachstumspotenzial hat. Dies wird zweifelsohne ein Schwerpunkt mit hoher Priorität im Winterbohrprogramm 2021 sein.Das Sommerbohrprogramm wurde auf 24 Bohrlöcher erweitert und konzentrierte sich auf die Erweiterung der hochgradigen westlichen Seite der Zone und evaluierte zusätzliche Ziele auf der östlichen Seite der Zone (Abbildung 3). Die Erweiterung des hochgradigen Fußabdrucks in Richtung Süden war äußerst erfolgreich, wobei das Unternehmen einige der bisher besten Abschnitte meldete, darunter auch einige der besten Abschnitte:- LE20-64: 5,0m @ 48,8% U308 einschließlich 4,0m @ 57,5% U308- LE20-62: 4,5m @ 6,2% U308 einschließlich 2,5m @ 11,1% U308- LE20-57: 10,0m @ 11,7% U308 einschließlich 2,5m @ 46,0% U308- LE20-54: 9,0m @ 12,8% U308 und 3,9% Ni einschließlich 4,0m @ 27,1% U308 und 5,2% NiDie Untersuchungsergebnisse für 11 der 24 Bohrlöcher wurden bereits veröffentlicht; die restlichen Untersuchungsergebnisse (11 mineralisierte Bohrlöcher) werden voraussichtlich in den nächsten 4 Wochen veröffentlicht. Das Unternehmen geht davon aus, dass Anfang 2021 ein Winterbohrprogramm beginnen wird.Das Bohrloch LE20-76, das zur Verfüllung einer 17 m langen Lücke im Abschnitt 4435E zwischen den Bohrlöchern LE20-64 und LE20-62 konzipiert wurde, durchteufte einen oberen 6,5 m langen Abschnitt mit einer schwachen Sandsteinschicht, die eine Uranmineralisierung (>500 CPS) zwischen 312,5 und 319,0 m beherbergt. Anschließend durchteufte es einen unteren 7,5 m langen Abschnitt mit einer intensiven Uranmineralisierung, die sich über die Diskordanz unterhalb von Athabasca von 322,5 bis 330,0 m erstreckt. Dieser intensiv mineralisierte Abschnitt umfasst 3,5 m einer kontinuierlichen, nicht maßstabsgetreuen Mineralisierung von 324,0 bis 327,5 m. Abbildung 2 ist ein Kernfoto der Mineralisierung. Die Abbildungen 3 und 4 zeigen die Lage des Bohrlochs in der Grundriss- bzw. Schnittansicht.Das Bohrloch LE20-77 ist das südlichste Bohrloch von IsoEnergy, das bisher in der Hurricane-Zone fertiggestellt wurde (Abbildungen 3 und 5). Es durchteufte 8,0 m einer Uranmineralisierung (>500CPS) an der Sub-Athabasca-Diskordanz von 322,5 bis 330,5 m. Der Abschnitt enthält zwei Subintervalle mit einer intensiveren Mineralisierung. Das erste Subintervall beträgt 2,5m >5.000CPS von 324,0 bis 326,5m und das zweite 1,0m >10.000CPS von 329,0 bis 330,0m.Bohrloch LE20-74 durchteufte einen 5,0 m langen Abschnitt mit einer schwachen Uranmineralisierung (>500CPS) auf Abschnitt 4460E. Die beiden anderen Bohrlöcher LE20-73 und 75A wurden auf der Südseite von Abschnitt 4510E abgeschlossen. LE20-73A durchteufte 5,5 m einer schwachen Uranmineralisierung (>500CPS), während LE20-75A nicht signifikant mineralisiert war.Das Sommerbohrprogramm ist nun abgeschlossen. Alle verbleibenden Proben wurden an das Analyselabor in Saskatoon verschickt. Die Ergebnisse der chemischen Untersuchungen werden weiterhin in regelmäßigen Abständen eingehen, wobei die endgültigen Chargen in 3-4 Wochen erwartet werden. Die Budgets und Pläne für die Aktivitäten in Larocque East im Jahr 2021 werden derzeit fertiggestellt und zu gegebener Zeit bekannt gegeben.Das zu 100 % unternehmenseigene Grundstück Larocque East besteht aus 31 Mineralien-Claims mit einer Gesamtfläche von 15.878 ha, die nicht mit Lizenzgebühren oder anderen Anteilen belastet sind. Larocque East grenzt unmittelbar an das nördliche Ende des Geiger-Grundstücks von IsoEnergy und befindet sich 35 km nordwestlich der Uranmine und Mühle McClean Lake von Orano Canada.Zusammen mit anderen Zielgebieten umfasst die Liegenschaft eine 15 Kilometer lange nordöstliche Erweiterung des Larocque Lake Leitersystems; einen Trend von graphitischem metasedimentärem Untergrundgestein, der mit einer signifikanten Uranmineralisierung in der Hurricane-Zone und in mehreren Vorkommen auf dem Nachbargrundstück von Cameco Corp. und Orano Canada Inc. südwestlich von Larocque East in Verbindung steht. Die Hurricane-Zone wurde im Juli 2018 entdeckt und wurde 2019 mit 29 Bohrlöchern und 2020 mit weiteren 48 Bohrlöchern fortgesetzt. Die Ausmaße betragen derzeit 575 m längsgestreckt, bis zu 75 m breit und bis zu 11 m dick. Die Zone ist für eine Erweiterung entlang des Streichens nach Osten sowie in einigen Abschnitten nach Norden und Süden offen. Die Mineralisierung ist polymetallisch und erstreckt sich in der Regel 320 m unter der Oberfläche über die subthabaskaische Diskordanz. Der bisher beste Abschnitt ist 33,9 % U3O8 auf 8,5 m in Bohrloch LE20-34. Die Bohrungen in der Zone Larocque Lake von Cameco Corp. auf dem südwestlich angrenzenden Grundstück haben historische Abschnitte von bis zu 29,9 % U3O8 auf 7,0 m in Bohrloch Q22-040 ergeben. Wie das nahe gelegene Grundstück Geiger liegt Larocque East neben der Wollaston-Mudjatik-Übergangszone - einer großen Krustennaht, die mit den meisten Uranvorkommen im östlichen Athabasca-Becken in Zusammenhang steht. Wichtig ist, dass die Sandsteinbedeckung auf dem Grundstück dünn ist und bei früheren Bohrungen zwischen 140 m und 330 m lag.1. Radioaktivität ist das Gesamtgamma des Bohrkerns, gemessen mit einem Handspektrometer RS-125.2. Messungen des Gesamtgammas am Bohrkern sind ein Hinweis auf den Urangehalt, korrelieren aber möglicherweise nicht mit chemischen Untersuchungen.3. Radioaktivitäts- und chemische Untersuchungen, die bereits bekannt gegeben wurden4. Radioaktivität früher bekanntgegeben5. Radioaktivität außerhalb des Skalenbereichs ist definiert als über 65.536 cps, dem mit einem RS-125-Spektrometer messbaren Maximum6. LE20-58C1 ist ein keilförmiger Verschnitt von LE20-58 auf 200 mAbbildung 1 - Larocque-East Grundstückskartehttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54093/IsoEnergy_05112020_DEPRcom.001.jpegAbbildung 2 - Kernfoto der Mineralisierung in Bohrloch LE20-76https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54093/IsoEnergy_05112020_DEPRcom.002.jpegAbbildung 3 - Karte zur Lage des Bohrlochs in der Hurrikan-Zonehttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54093/IsoEnergy_05112020_DEPRcom.003.jpegAbbildung 4 - Vertikaler Querschnitt 4435E (Bohrloch LE20-76)https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54093/IsoEnergy_05112020_DEPRcom.004.jpegAbbildung 5 - Vertikaler Querschnitt 4460E (Bohrloch LE20-77)https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54093/IsoEnergy_05112020_DEPRcom.005.jpegDie in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Andy Carmichael, P.Geo., Senior Geologe bei IsoEnergy, erstellt, der eine "Qualifizierte Person" (gemäß der Definition in NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects) ist. Herr Carmichael hat die offengelegten Daten überprüft. Bei allen hierin angegebenen Radioaktivitätsmessungen handelt es sich um Gesamtgamma von einem RS-125-Handspektrometer. Da die mineralisierten Bohrlöcher in der Hurricane-Zone sehr steil (-70 bis -90 Grad) in eine Mineralisierungszone ausgerichtet sind, die als horizontal interpretiert wird, wird erwartet, dass die tatsächliche Mächtigkeit der Abschnitte größer oder gleich 90% der Kernlängen ist. Diese Pressemitteilung bezieht sich auf andere Grundstücke als jene, an denen das Unternehmen beteiligt ist. Die Mineralisierung auf diesen anderen Grundstücken weist nicht unbedingt auf eine Mineralisierung auf den Grundstücken des Unternehmens hin. Alle chemischen Analysen werden für das Unternehmen von SRC Geoanalytical Laboratories in Saskatoon, SK, durchgeführt. Für zusätzliche Informationen bezüglich des Larocque-Ost-Projekts des Unternehmens, einschließlich seiner Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren, lesen Sie bitte den technischen Bericht vom 15. Mai 2019 im Profil des Unternehmens unter www.sedar.com.IsoEnergy ist ein gut finanziertes Uranexplorations- und Erschließungsunternehmen mit einem Portfolio aussichtsreicher Projekte im östlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada. Das Unternehmen entdeckte vor kurzem die hochgradige Hurricane-Zone mit Uranmineralisierung auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Grundstück Larocque East im östlichen Athabasca-Becken. IsoEnergy wird von einem Vorstands- und Managementteam geleitet, das eine Erfolgsgeschichte in der Uranexploration, -erschließung und -betrieb vorweisen kann. Das Unternehmen wurde von dem Team seines Hauptaktionärs NexGen Energy Ltd. gegründet und wird von diesem unterstützt.Craig Parry, CEO+1 778 379 3211cparry@isoenergy.ca www.isoenergy.caInvestor RelationsKin-Communication+1 604 684 6730iso@kincommunications.comwww.isoenergy.caIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch soll ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. 