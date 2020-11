Newcore Gold: Beträchtliche Erweiterung von laufendem Bohrprogramm bei Goldprojekt Enchi

Art der BohrungBohrlöcher/SchürMeter

fgräben



Diamantbohrunge189 23.711

n



RC-Bohrungen 255 29.965

RAB-Bohrungen 319 12.443

Schürfgräben 223 21.786

Gesamt 987 88.160

Für 2020/21 geplante ca. 58.000

Bohrprogramme

Vancouver, 5. November 2020 - Newcore Gold Ltd. (TSX-V: NCAU) (Newcore oder das Unternehmen) freut sich, eine beträchtliche Erweiterung seines laufenden Bohrprogramms beim zu 100 Prozent unternehmenseigenen Goldprojekt Enchi (Enchi oder das Projekt) im Südwesten von Ghana bekannt zu geben. Zusätzlich zum laufenden, 8.000 Meter umfassenden Programm, das am 12. August 2020 gemeldet wurde, sind weitere 50.000 Meter an Entdeckungs- und Ressourcenerweiterungsbohrungen geplant. Das erweiterte Programm wird sowohl RC- als auch Diamantbohrungen umfassen und die ersten beim Projekt geplanten Tiefenbohrungen beinhalten. Newcore geht davon aus, den Umfang der Bohrungen im Konzessionsgebiet schrittweise zu erhöhen, wobei im November ein zweites Bohrgerät zum Standort mobilisiert wird und in den kommenden Monaten weitere Bohrgeräte hinzugefügt werden sollen.- Newcore ist vollständig finanziert, um nach dem Abschluss einer vermittelten Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 15 Millionen Dollar am 4. November 2020 ein erweitertes Bohrprogramm bei Enchi durchzuführen.- Erweiterung des laufenden Bohrprogramms um 50.000 Meter, einschließlich RC-Bohrungen mit Schwerpunktlegung auf oberflächennahe Oxid-Goldziele und Diamantbohrungen mit Schwerpunktlegung auf Ziele in der Tiefe- Allererste Tiefenbohrungen bei Enchi geplant, um das Potenzial des Goldsystems in der Tiefe zu erproben- Regionales Potenzial. 25 vorrangige Ziele in 216 km² großem Konzessionsgebiet identifiziert, wobei bis dato nur 6 Bohrlöcher erprobt wurden- Ressourcenerweiterungspotenzial. Die geplanten Bohrungen von Newcore auf 58.000 Metern in den Jahren 2020/21 werden eine weitere potenzielle Ressourcenerweiterung bei Enchi anpeilen. Die zusätzlichen Bohrungen sind beträchtlich im Vergleich zu den etwa 50.000 Metern an Diamant- und RC-Bohrungen, die vor 2020 durchgeführt wurden, die die aktuelle abgeleitete Mineralressource von 1,22 Millionen Unzen2 Gold beim Projekt definieren.- First-Pass- und Erweiterungsbohrungen. Die Bohrungen werden die Erprobung von Erweiterungen definierter Lagerstätten, weitere Bohrungen in bereits zuvor bebohrten Zonen, in denen zurzeit keine Ressourcen definiert sind, sowie First-Pass-Testbohrungen auf mehreren Kilometern in anomalen Zonen des Konzessionsgebiets umfassen.Luke Alexander, President und CEO von Newcore, sagte: Wir freuen uns, mit einem wesentlich größeren Entdeckungs- und Ressourcenerweiterungsbohrprogramm bei Enchi zu beginnen. Die Einnahmen aus unserer jüngsten Eigenkapitalfinanzierung haben es uns ermöglicht, die Erschließung von Enchi zu beschleunigen, indem wir das Bohrprogramm im Konzessionsgebiet durch eine beträchtliche Erweiterung der ursprünglich geplanten 8.000 Meter um 50.000 Meter erweitert und beschleunigt haben. Das erweiterte Programm wird Newcore in die Lage versetzen, das Ressourcenwachstum bei den bestehenden Lagerstätten zu beschleunigen, wo etwa 90 Prozent der früheren Bohrungen durchgeführt wurden, und gleichzeitig das Potenzial der zahlreichen identifizierten Ziele nachweisen. Wir freuen uns, das Tempo zu beschleunigen, mit dem wir das Potenzial des Projekts auf regionaler Ebene nachweisen und nicht nur die zahlreichen vorrangigen Goldziele im 216 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiet erproben, sondern auch die ersten Tiefenbohrungen abschließen können.Greg Smith, Vice President of Exploration von Newcore, sagte: Der Schwerpunkt des erweiterten Bohrprogramms wird auf Explorationen in der Nähe bestehender Mineralressourcengebiete, einschließlich Bohrungen in die Tiefe, sowie auf der Erkundung identifizierter Ziele im Umfeld des Konzessionsgebiets liegen. Der Schwerpunkt der Bohrungen wird darauf liegen, das Wachstumspotenzial der oberflächennahen Oxidressourcen anzupeilen und außerdem das Goldsystem bei Enchi in der Tiefe zu verstehen. Bis dato haben die im Konzessionsgebiet durchgeführten Bohrungen eine maximale vertikale Tiefe von nur 175 Metern erreicht, wobei die meisten Bohrungen bis zu einer durchschnittlichen Tiefe von nur 50 Metern abgeschlossen wurden. Das Programm wird mehrere Bohrgeräte umfassen, einschließlich sowohl RC-Bohrgeräte, mit denen vor allem oberflächennahe Oxidziele angepeilt werden, als auch Diamantbohrgeräte, mit denen Bohrziele in der Tiefe angepeilt werden.- Boin, Sewum und Nyam - bestehende Ressourcengebiete: Erprobung von Erweiterungen der definierten Lagerstätten entlang des Streichens und in der Tiefe, um die Ressourcen innerhalb dieser bestehenden Lagerstättengebiete weiter zu definieren- Kojina Hill, Kwakyekrom und Eradi - bereits zuvor bebohrte Zonen: Weitere Bohrungen in diesen Zonen, in denen frühere Bohrungen positive Ergebnisse lieferten, um Mineralressourcen bei diesen vorrangigen Goldzielen zu definieren- Nkwanta, Sewum South und andere Anomalien - Gebiete ohne frühere Bohrungen: First-Pass-Testbohrungen einer Reihe von anomalen, mehrere Kilometer großen Gold-in-Boden-Zonen ohne frühere BohrungenZusätzlich zu den Bohrungen werden die Arbeitsprogramme auch metallurgische Untersuchungen und geotechnische Bewertungen zur Unterstützung zukünftiger technischer Studien umfassen. Außerdem wird eine detaillierte topografische Untersuchung durchgeführt, um die Zielermittlung für Bohrungen zu unterstützen. Weitere Explorationen, einschließlich geochemischer Probennahmen und Schürfgrabungen, werden darauf ausgerichtet sein, bestehende Anomalien und Ziele weiterzuentwickeln.Eine Karte mit den Zielen im Konzessionsgebiet Enchi kann unter folgendem Link aufgerufen werden: https://newcoregold.com/site/assets/files/5605/2020-11-ncau-enchi-target-map.pdfSobald weitere Bohr- und Explorationsarbeiten beim Projekt abgeschlossen sind und die Ergebnisse vorliegen, wird Newcore weiterhin die besten potenziellen Gebiete für Bohrungen bewerten und den Markt über die Ergebnisse und die weiteren Explorationspläne informieren.Newcore meldete den Beginn eines 8.000 Meter umfassenden RC-Bohrprogramms bei Enchi am 12. August 2020. Von den etwa 60 RC-Bohrlöchern, die im Rahmen des ursprünglichen Programms geplant waren, hat das Unternehmen 7.982 Meter in 55 Bohrlöchern abgeschlossen, wobei die Ergebnisse von 26 Bohrlöchern auf 4.269 Metern gemeldet wurden (siehe Pressemitteilungen vom 28. September 2020 und 21. Oktober 2020 für vollständige Details). Die bisherigen Ergebnisse haben sowohl eine oberflächennahe Oxid-Goldmineralisierung als auch eine Sulfid-Goldmineralisierung außerhalb der zurzeit definierten Mineralressource bei der Goldlagerstätte Boin (Boin) erfolgreich durchschnitten. Die Ergebnisse beinhalteten auch den tiefsten und längsten Abschnitt, der bis dato bei Boin gebohrt wurde, wobei eine vertikale Tiefe von 175 Metern erreicht wurde. Es ist davon auszugehen, dass dieses erste 8.000 Meter umfassende Bohrprogramm bis Jahresende abgeschlossen sein wird, wobei weitere Ergebnisse gemeldet werden, sobald die Analyseergebnisse vorliegen. Die Ergebnisse des 8.000 Meter umfassenden Programms werden als Grundlage für weitere Bohrungen dienen, die im Rahmen des 50.000 Meter umfassenden Folgeprogramms geplant sind, das in den Jahren 2020/21 durchgeführt werden soll.Enchi beherbergt eine auf die Grube beschränkte abgeleitete Mineralressource von 52,9 Millionen Tonnen gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101) mit einem Gehalt von 0,72 Gramm Gold pro Tonne mit 1,22 Millionen Unzen Gold2 (siehe Pressemitteilung von Newcore vom 14. September 2020). Das Unternehmen reichte am 28. Oktober 2020 einen technischen Bericht (Technical Report) gemäß NI 43-101 zur Unterstützung der aktualisierten Mineralressourcenschätzung ein.Die abgeleitete Mineralressource basiert auf den Explorationen und Bohrungen, die vor 2020 beim Projekt durchgeführt wurden. Sie umfasst drei Lagerstätten (Boin, Sewum und Nyam), von denen jede entlang des Streichens sowie neigungsabwärts offen ist. Die Mineralressourcenschätzung umfasst die Analyseergebnisse von 180 Diamantbohrlöchern auf insgesamt 22.703 Metern, 226 RC-Bohrlöchern auf insgesamt 26.794 Metern, 319 RAB-Bohrlöchern auf insgesamt 12.443 Metern sowie 169 Schürfgräben auf insgesamt 15.578 Metern.Das 50.000 Meter umfassende Bohrprogramm sowie das laufende, 8.000 Meter umfassende Bohrprogramm, das im Jahr 2020 abgeschlossen werden soll, stellen im Vergleich zu den vor 2020 abgeschlossenen Arbeiten eine beträchtliche Menge an zusätzlichen Entdeckungs- und Ressourcenerweiterungsbohrungen beim Projekt dar, wie in Tabelle 1 unten dargestellt:Die höchste Priorität von Newcore ist die Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter, Vertragspartner und lokalen Communitys. Das Unternehmen befolgt alle ghanaischen Richtlinien und Anforderungen in Zusammenhang mit COVID-19. Das Unternehmen hat für sein laufendes Bohrprogramm COVID-19-Protokolle eingeführt, die die obligatorische Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung (einschließlich Gesichtsmaske für alle Mitarbeiter), die Einhaltung sozialer Distanz, häufiges Händewaschen und tägliche Temperaturkontrollen zu Beginn einer jeden Schicht vorsehen.Gregory Smith, P.Geo., Vice President of Exploration von Newcore, ist eine qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß NI 43-101 und hat die technischen Daten und Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.Newcore Gold entwickelt sein Enchi-Gold-Projekt in Ghana, dem größten afrikanischen Goldproduzenten, weiter.1 Das Projekt beherbergt zurzeit eine abgeleitete Mineralressource von 1,2 Millionen Unzen Gold mit einem Gehalt von 0,72 Gramm pro Tonne.2 Newcore Gold bietet Investoren eine einzigartige Kombination aus erstklassigen Führungskräften, die durch ihre 32-Prozent-Eigentümerschaft am Firmenkapital mit den Aktionären in Einklang stehen, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf regionaler Ebene. Das 216 Quadratkilometer große Landpaket von Enchi erstreckt sich über 40 Kilometer der produktiven Scherzone Bibiani in Ghana, einem Goldgürtel, der mehrere Goldvorkommen mit fünf Millionen Unzen beherbergt, einschließlich der 50 Kilometer weiter nördlich gelegenen Mine Chirano von Kinross. Die Vision von Newcore ist der Aufbau eines reaktionsschnellen, kreativen und leistungsstarken Goldunternehmens, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.Im Namen des Board of Directors von Newcore Gold Ltd. Luke AlexanderPresident, CEO und DirectorMal Karwowska, Vice President, Corporate Development and Investor Relations+1 604 484 4399info@newcoregold.comwww.newcoregold.com1 Quelle: Produktionsvolumen für 2019 nach Angaben des World Gold Council2 Anmerkungen zur abgeleiteten Mineralressourcenschätzung:1. Bei der Ressourcenschätzung wurden die CIM-Definitionsstandards eingehalten.2. Bei den Ressourcenmodellen 2020 wurde eine Ordinary-Kriging- (OK)-Gehaltsschätzung innerhalb eines dreidimensionalen Blockmodells mit mittels Drahtgitter-Festkörpern definierten sowie durch Whittle-Grubenmantel eingeschränkten mineralisierten Zonen verwendet.3. Es wurde ein Basis-Cutoff-Gehalt von 0,3 Gramm Gold pro Tonne mit einer Deckelung der Goldgehalte bei 18 Gramm pro Tonne angewendet.4. Zur Ermittlung des Cutoff-Gehalts von 0,3 Gramm Gold pro Tonne wurden ein Goldpreis von 1.500 Dollar pro Unze und ein Tagebaubetrieb mit Haufenlaugung angenommen. Abbaukosten von 2,27 US-Dollar pro Tonne sowie Verwaltungs- und Verarbeitungskosten von 9,84 US-Dollar pro geförderte Tonne. Die abgeleitete Mineralressourcenschätzung ist auf die Grube beschränkt.5. Es wurde eine Dichte von 2,45 Gramm pro Kubikzentimeter angewendet. Die Zahlen wurden gerundet, weshalb die Summe möglicherweise nicht stimmt.6. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, weisen keine wirtschaftliche Machbarkeit auf.7. Diese Zahlen stammen vom technischen Bericht mit dem Titel Enchi Gold Project, Resource Update, Enchi, Ghana mit Wirksamkeitsdatum 21. Oktober 2020, der von Todd McCracken, P.Geo., und Greg Smith, P.Geo., in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects erstellt wurde und im Profil von Newcore auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet"), "antizipiert" oder "antizipiert nicht", "plant", "schätzt" oder "beabsichtigt" oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "eintreffen werden können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "eintreten" oder "erreicht werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und können "zukunftsgerichtete Aussagen" sein. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind.Safe-Harbor-Erklärung gemäß dem US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995: Mit Ausnahme der hierin enthaltenen Aussagen über historische Fakten stellen die dargestellten Informationen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 dar. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, jene bezüglich des Goldpreises, der potenziellen Mineralisierung, der Reserven- und Ressourcenbestimmung, der Explorationsergebnisse sowie der zukünftigen Pläne und Ziele des Unternehmens, beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. 