OceanaGold gibt Ernennung eines Non-Executive Directors bekannt

(MELBOURNE) OceanaGold Corp. (TSX: OGC / ASX: OGC) (das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/oceanagold-corp/) gab heute die Ernennung von Sandra Dodds in den Board of Directors (der Board) als Non-Executive Director mit Wirkung zum 5. November 2020 bekannt.Wir freuen uns, Sandra im Board of Directors der OceanaGold zu begrüßen", sagte Ian Reid, Chairman des Board. Sie bringt ihre umfassende Erfahrung als Führungskraft in Neuseeland, ein starkes Verständnis für ESG und einen breiten industriellen Hintergrund in das Unternehmen ein. Wir freuen uns auf ihre Beiträge zu OceanaGold, wenn wir ein Kapitel mit bedeutendem organischem Wachstum im Waihi-Distrikt und in Macraes beginnen.Frau Dodds ist ein erfahrener Non-Executive Director mit über 25 Jahren Erfahrung als operative und finanztechnische Führungskraft. Sie begann ihre Karriere als Wirtschaftsprüferin bei KPMG in Neuseeland und wechselte danach in operative Funktionen. Zuletzt war Frau Dodds Chief Executive Officer Urban Infrastructure bei Broadspectrum, wo sie die volle Verantwortung für die Strategie, den Betrieb und die Leistungsfähigkeit mehrerer Geschäftsbereiche in Australien und Neuseeland hatte. Vor ihrer Zeit bei Broadspectrum war Frau Dodds zehn Jahre bei Downer EDI Limited in verschiedenen Führungspositionen tätig, unter anderem als CFO für Downer Works Global, Executive General Manager Operations und CEO der Downer Asia.Derzeit ist sie Non-Executive Director bei Snowy Hydro Limited, MACA Limited, und betreibt ihre eigene Infrastrukturberatung SDB Advisory Services. Frau Dodds war seit 2014 in verschiedenen Boards als Vorsitzende der TW Power Services Limited, Director bei Infrastructure Partnerships Australia und Sydney Harbour Ferries Limited, tätig.Frau Dodds erhielt ihren Bachelor of Commerce von der University of Otago in Neuseeland. Sie ist ein Mitglied des New Zealand Institute of Chartered Accountants und Absolventin des Australian Institute of Company Directors.- ENDE -Von OceanaGolds amtierenden EVP, General Counsel & Company Secretary, Chris Hansen zur Freigabe für den Markt autorisiert.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Investor RelationsSam PazukiTel: +1 416 915 3123-- ---ir@oceanagold.comMedia Relations-Melissa BowermanTel: + 61 407 783 270info@oceanagold.comwww.oceanagold.comTwitter: @OceanaGoldIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chDie OceanaGold Corp. ist ein multinationaler Goldproduzent mittlerer Größe mit hohen Gewinnspannen, dessen Vermögenswerte sich auf den Philippinen, in Neuseeland und in den USA befinden. Zu den Aktiva des Unternehmens gehört die Gold-Kupfer-Mine Didipio auf der Insel Luzon auf den Philippinen. Auf der Nordinsel Neuseelands betreibt das Unternehmen die hochgradige Goldmine Waihi, während das Unternehmen auf der Südinsel Neuseelands im Macraes Goldfield (Goldfeld) die größte Goldmine des Landes betreibt, die aus einer Reihe von Tagebaugruben und der Untertagemine Frasers besteht. In den USA betreibt das Unternehmen die Goldmine Haile, ein erstklassiges, langlebiges und margenstarkes Projekt in South Carolina. OceanaGold verfügt auch über eine bedeutende Pipeline organischer Wachstums- und Explorationsmöglichkeiten in Nord- und Südamerika und im asiatisch-pazifischen Raum.OceanaGold ist seit 1990 nachhaltig tätig und hat sich in den Bereichen Umweltmanagement sowie gesellschaftliches und soziales Engagement bewährt. Das Unternehmen verfügt über eine starke soziale Betriebslizenz und arbeitet mit seinen geschätzten Stakeholdern zusammen, um soziale Programme zu identifizieren und in diese zu investieren, die darauf ausgerichtet sind, Kapazitäten aufzubauen und unabhängig zu sein.Für das Jahr 2020 und vorbehaltlich der folgenden Vorsichtserklärung erwartet das Unternehmen, in Haile, Waihi und Macraes insgesamt zwischen 340.000 und 360.000 Unzen Gold bei konsolidierten All-In Sustaining Costs (Gesamtkosten) zwischen $ 1.050 und $ 1.100 pro verkaufte Unze zu produzieren.Vorsichtserklärung zur öffentlichen FreigabeBestimmte Informationen in dieser öffentlichen Mitteilung können als "zukunftsgerichtet" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden. Vorausblickende Aussagen und Informationen beziehen sich auf zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Generierung von freiem Cashflow, der Erreichung der Vorgaben, der Ausführung der Geschäftsstrategie, des zukünftigen Wachstums, der zukünftigen Produktion, der geschätzten Kosten, der Betriebsergebnisse, der Geschäftsaussichten und -möglichkeiten der OceanaGold Corp. und ihrer verbundenen Tochtergesellschaften wider. Alle Aussagen, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen ausdrücken oder beinhalten (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie erwartet" oder erwartet nicht", wird erwartet", antizipiert" oder antizipiert nicht", plant", schätzt" oder beabsichtigt" oder besagt, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse getroffen werden", könnten", würden", könnten" oder werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Dazu gehören unter anderem der Ausbruch einer Infektionskrankheit, die Genauigkeit der Mineralvorrats- und Ressourcenschätzungen und der damit verbundenen Annahmen, inhärente Betriebsrisiken und jene Risikofaktoren, die in dem jüngsten Jahresinformationsformular des Unternehmens identifiziert wurden, das erstellt und bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und auf SEDAR unter www.sedar.com unter dem Namen des Unternehmens verfügbar ist. Es gibt keine Zusicherungen, dass das Unternehmen zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen erfüllen kann. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen sind nur Vorhersagen, die auf aktuellen Informationen basieren, die dem Management zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorhersagen zur Verfügung standen; die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können aufgrund von Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist und von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann der Leser nicht sicher sein, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen Aussagen übereinstimmen werden. Dementsprechend sollten sich Leser nicht unangemessen auf vorausblickende Aussagen und Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen und Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen keine Anlage- oder Finanzproduktberatung dar.NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERTEILUNG IN DEN USA UND NICHT ZUR VERTEILUNG AN US-NACHRICHTENAGENTURENDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!