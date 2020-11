Endeavour Silver berichtet Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2020, Telefonkonferenz um 10 Uhr PST (13 Uhr EST) heute

VERGLEICHENDE HÖHEPUNKTE

Drei Monate bis zum Höhepunkte von Neun Monate bis zum

30. Q3 30.

September 2020 September



2020 2019 Veränder2020 2019 Veränder

ung in ung in

%. %.



Produktion

942,274948,54 (1 %) Produzierte 2,396, 3,079, (22 %)

7 Silberunzen 478 224



10,260 9,716 6 % Produzierte 24,553 29,329 (16 %)

Goldunzen



932,837938,57 (1 %) Zahlbare 2,373, 3,028, (22 %)

2 produzierte 246 383

Silberunzen



10,041 9,465 6 % Produzierte 24,078 28,606 (16 %)

bezahlbare

Goldunzen



1,763,01,725, 2 % Produzierte 4,360, 5,425, (20 %)

74 827 Unzen 718 544

Silberäquivale

nt



3.69 11.51 (68 %) Cash-Kosten pro4.95 12.61 (61 %)



Silberunze

13.53 19.33 (30 %) Gesamtproduktio13.74 20.82 (34 %)

nskosten

pro Unze

17.48 21.53 (19 %) All-in Kosten 17.16 20.58 (17 %)

pro

Unze



206,324234,19 (12 %) Verarbeitete 519,77 718,35 (28 %)

6 Tonnen 1 5



112.37 106.76 5 % Direkte Produkt107.68 108.97 (1 %)

ionskosten

pro Tonne

13.32 14.09 (5 %) Silberne Nebenp11.91 13.87 (14 %)

rodukt

-Cash-Kosten

1,037 1,198 (13 %) Gold-Beiprodukt1,117 1,213 (8 %)

-Cash-

Kosten

Finanzen

35.6 27.6 29 % Einnahmen 77.7 84.0 (8 %)

(Millionen

Dollar)



741,262835,04 (11 %) Verkauf von 2,041, 3,004, (32 %)

5 Silberunzen 601 495



8,997 9,373 (4 %) Verkauf von 21,669 28,348 (24 %)

Goldunzen



25.08 17.52 43 % Realisierter Si19.40 15.88 22 %

lberpreis

pro Unze

1,952 1,489 31 % Realisierter Go1,820 1,389 31 %

ldpreis

pro Unze

0.5 (6.8) 107 % Nettogewinn (18.8) (30.2) 38 %

(-verlust)

(Millionen

Dollar)



6.3 (1.7) 467 % Betriebsergebni6.5 (13.6) 148 %

s (Verlust)

der Mine

(Millionen

Dollar)



15.1 6.6 129 % Cash-Flow aus 27.1 13.9 95 %

dem Bergbau

(Millionen

Dollar)



10.3 2.1 397 % Betriebs-Cashfl7.2 (1.0) 805 %

ow vor

Veränderungen

des

Betriebskapita

ls



10.6 1.0 936 % Gewinn vor 5.1 (6.3) 181 %

ITDA

(Millionen

Dollar)



53.8 49.4 9 % Betriebskapital53.8 49.4 9 %

(Millionen

Dollar)



Aktionäre

0.00 (0.05) 100 % Gewinn (0.13) (0.23) 43 %

(Verlust) pro

Aktie -

unverwässert



0.07 0.02 250 % Betriebs-Cashfl0.05 (0.01) 600 %

ow vor

Veränderungen

des

Betriebskapita

ls pro

Aktie



156,265137,73 13 % Gewichteter 148,67 133,78 11 %

,280 9,857 Durchschnitt 3,768 8,084

der

ausstehenden

Aktien

KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG

(ausgedrückt in Tausenden von US-Dollar)



Drei Monate endNeun Monate end

end end



30. 30. 30. 30.

Septem Septem Septem Septem

ber, ber, ber, ber,



2020 2019 2020 2019



Operative Tätigkeiten

Nettogewinn (-verlust) für $451 $(6,768)$(18,76) $(30,16)

die 4 9

Periode





Nicht liquiditätswirksame

Posten:



Aktienbasierte Vergütung 793 763 2,386 2,613

Abschreibung, Abnutzung und 8,296 7,194 18,777 21,735

Amortisierung



Latente Einkommenssteueraufwen 556 (567 ) 1,906 (1,740)

dungen

(Rückforderung)

Nicht realisierter Wechselkurs (779 ) 48 (265 ) 155

verlust

(-gewinn)

Finanzierungskosten 377 177 1,025 372

Abschreibung von Mineralgrunds - - - 45

tücken



Abschreibung des Inventars 639 1,224 2,167 5,943

auf den realisierbaren

Nettowert



Verlust bei der Veräußerung 27 - 162 -

von

Vermögenswerten



Nicht realisierter Verlust (76 ) (3 ) (190 ) 24

(Gewinn) auf anderen

Anlagen



Nettoveränderungen im 5,288 (7,333) 5,110 (13,21)

nicht-liquiditätswirksamen 3

Betriebskapital



Mittel aus (verwendet für) 15,572 (5,265) 12,314 (14,23)

betriebliche 5

Aktivitäten

Investierende Aktivitäten

Erlös aus der Veräußerung von 50 - 150 -

Sachanlagen



Ausgaben für mineralische (8,561) (5,497) (18,94) (15,16)

Grundstücke, Anlagen und 5 0

Ausrüstung



Ausgaben für immaterielle - - - (204 )

Vermögenswerte



Mittelabfluss für Investitions (8,511) (5,497) (18,79) (15,36)

tätigkeiten 5 4







Finanzielle Aktivitäten

Rückzahlung von (847 ) (410 ) (2,173) (662 )

Darlehensverbindlichkeiten



Rückzahlung von (45 ) (51 ) (137 ) (154 )

Leasingverbindlichkeiten



Gezahlte Zinsen (235 ) (125 ) (696 ) (216 )

Öffentliche Aktienangebote 2,179 10,255 26,367 19,446

Ausübung von Optionen 5,569 343 5,589 343

Kosten der Aktienausgabe (96 ) (298 ) (1,133) (586 )

Mittel aus 6,525 9,714 27,817 18,171

Finanzierungstätigkeiten





Auswirkung von 833 (72 ) 213 38

Wechselkursänderungen auf

die liquiden

Mittel





Zunahme (Abnahme) der 13,586 (1,048) 21,336 (11,42)

liquiden Mittel und 8

Zahlungsmitteläquivalente



Zahlungsmittel und 30,498 23,106 23,368 33,376

Zahlungsmitteläquivalente,

Beginn der

Periode



Zahlungsmittel und $44,917 $21,986 $44,917 $21,986

Zahlungsmitteläquivalente,

Ende des

Berichtszeitraums





Zusätzliche Informationen zum

Geldfluss (Anmerkung

14)

KONSOLIDIERTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG (VERLUST)

(ausgedrückt in Tausend US-Dollar, außer für Aktien und Beträge pro Aktie)



Drei Monate enNeun Monate end

dend end



30. 30. 30. 30.

Septe Septem Septem Septem

mber, ber, ber, ber,



2020 2019 2020 2019



Einnahmen $35,586 $27,642 $77,714 $83,956



Kosten des Umsatzes:

Direkte Kosten 18,418 20,582 46,940 69,007

Lizenzgebühren 2,029 446 3,720 1,099

Aktienbasierte Zahlungen 87 50 270 158

Abschreibung, Abnutzung und 8,122 7,054 18,096 21,319

Amortisierung



Abschreibung des Inventars 639 1,224 2,167 5,943

auf den realisierbaren

Nettowert



29,295 29,356 71,193 97,526



Betriebsergebnis (Verlust) 6,291 (1,714) 6,521 (13,57)

des 0

Bergwerks





Kosten:

Exploration 1,670 1,724 5,717 7,264

Allgemeines und Verwaltung 3,695 2,341 8,837 7,392

Abfindungskosten - - - 1,100

Pflege- und Wartungskosten 533 - 4,789 -

5,898 4,065 19,343 15,756



Betriebsergebnis (Verlust) 393 (5,779) (12,82) (29,32)

2 6





Finanzierungskosten 359 177 1,025 372



Sonstige Einnahmen (Ausgaben):

Abschreibung einer IVA-Forderu - - - -

ng



Devisen 890 (946 ) (3,287) (703 )

Investitionen und andere 678 79 1,332 (114 )

1,568 (867 ) (1,955) (817 )



Gewinn (Verlust) vor Ertragsst 1,602 (6,823) (15,80) (30,51)

euern 2 5





Einkommenssteueraufwand

(Rückforderung):



Laufender Steueraufwand 595 512 1,056 1,394

Latente Einkommenssteueraufwen 556 (567 ) 1,906 (1,740)

dungen

(Rückforderung)

1,151 (55 ) 2,962 (346 )



Netto- und Gesamtergebnis 451 (6,768) (18,76) (30,16)

(Verlust) für die 4 9

Periode







Unverwässerter und $0.00 $(0.05 )$(0.13 ) $(0.23 )

verwässerter Gewinn

(Verlust) pro Aktie

basierend auf dem

Nettogewinn





Unverwässerter und 156,26 137,73 148,67 133,78

verwässerter gewichteter 5,280 9,857 3,768 8,084

Durchschnitt der Anzahl der

im Umlauf befindlichen

Aktien

KONSOLIDIERTE BILANZEN

(ausgedrückt in Tausenden von US-Dollar)



30. 31.

September Dezember,

,



2020 2019



VERMÖGENSWERTE



Umlaufvermögen

Zahlungsmittel und $ 44,917 $ 23,368

Zahlungsmitteläquivalente



Andere Investitionen 259 69

Konto- und andere Forderungen 17,203 18,572

Einkommenssteuerforderungen 77 4,378

Verzeichnisse 17,571 13,589

Vorausbezahlte Ausgaben 1,910 3,302

Total Umlaufvermögen 81,937 63,278



Langfristige Einlagen 591 606

Aufgeschobene Finanzierungskosten 146

Langfristige IVA-Forderungen 2,983 2,048

Latente Einkommenssteuerforderung 5,324 7,136

Immaterielle Vermögenswerte 614 975

Geleaste Vermögenswerte mit Nutzungsrec 1,014 1,337

ht



Mineralische Eigenschaften, Anlagen 90,008 88,333

und

Ausrüstung



Gesamtvermögen $ 182,617 $ 163,713



VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL



Kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten und abgegrenzte Verbi $ 23,048 $ 19,775

ndlichkeiten



Zu zahlende Ertragssteuern 1,107 1,947

Zu zahlende Darlehen 3,783 2,958

Leasing-Verbindlichkeiten 166 164

Total kurzfristige Verbindlichkeiten 28,104 24,844



Zu zahlende Darlehen 6,924 5,917

Leasing-Verbindlichkeiten 918 1,074

Rückstellung für Rekultivierung und 8,683 8,403

Rehabilitation



Latente Einkommenssteuerschuld 778 682

Total Verbindlichkeiten 45,407 40,920



Eigenkapital

Stammaktien, unbegrenzt genehmigte

Aktien, ohne Nennwert,

ausgegeben



und ausstehende 157.412.308 Aktien 515,797 482,170

(31. Dezember 2019 - 141.668.178

Aktien)



Beisteuernder Überschuss 9,638 11,482

Einbehaltene Gewinne (Defizit) (388,22) (370,85)

5 9



Total Eigenkapital 137,210 122,793

Gesamtverbindlichkeiten und $ 182,617 $ 163,713

Eigenkapital

VANCOUVER, British Columbia, 05. November 2020 -- Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK; TSX: DER - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) veröffentlichte heute seine Finanzergebnisse für den Drei- und Neunmonatszeitraum bis zum 30. September 2020. Das Unternehmen betreibt drei Silber-Gold-Minen in Mexiko: die Mine Guanaceví im Bundesstaat Durango, die Mine Bolañitos im Bundesstaat Guanajuato und die Mine El Compas im Bundesstaat Zacatecas.Bradford Cooke, CEO von Endeavour, kommentierte: "Umsatz, operativer Cashflow und Nettogewinn waren im dritten Quartal 2020 alle deutlich höher als im dritten Quartal 2019. Die Cash-Kosten und Gesamtkosten (AISC) waren im Jahresvergleich deutlich niedriger. Die verbesserte Betriebsleistung und die höheren Edelmetallpreise führten dazu, dass das Unternehmen zum ersten Mal seit 18 Monaten wieder in die Gewinnzone zurückkehrte. Die Barmittel und das Betriebskapital des Unternehmens stiegen im dritten Quartal 2020 erheblich an"."Unsere konsolidierten Betriebskosten tendieren weiterhin nach unten, wodurch ein bedeutender betrieblicher Cashflow generiert und unsere Nettogewinnleistung verbessert wird. Aufgrund des starken Ausverkaufs der Metallpreise im September, der unsere Umsatz- und Gewinnleistung in diesem Quartal gedämpft hat, hielten wir zum Quartalsende einen beträchtlichen Teil unserer Produktion als Lagerbestand, aber wir gehen davon aus, dass wir diesen Bestand in diesem Quartal auf der Grundlage einer erwarteten Erholung der Metallpreise verkaufen werden.- Reingewinn: Gewinn von $0,5 Millionen ($0,00 pro Aktie), verglichen mit einem Verlust von $6,8 Millionen im dritten Quartal 2019. Der Gewinn wäre ohne den erhöhten Metallbestand am Quartalsende und die allgemeinen und administrativen Ausgaben in Höhe von 1,6 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der Marktbewertung von Einheiten mit aufgeschobenen Aktien zum höheren Aktienkurs höher ausgefallen.- Cashflow: 10,3 Millionen US-Dollar Cashflow aus dem operativen Geschäft vor Veränderungen des Betriebskapitals, ein Anstieg von 397% und EBITDA(1) von 10,6 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 936%, beide im Vergleich zum dritten Quartal 2019.- Einnahmen: 35,6 Mio. $, ein Anstieg um 29% im Vergleich zum dritten Quartal 2019 durch den Verkauf von 741.262 Unzen Silber und 8.997 Unzen Gold zu durchschnittlichen realisierten Preisen von 25,08 $ pro Unze Silber und 1.952 $ pro Unze Gold.- Bilanz: Ein Barmittelbestand von 44,9 Mio. $, ein Plus von 47%, und ein Betriebskapital von 53,8 Mio. $, ein Plus von 21%; beide im Vergleich zum zweiten Quartal 2020. Die langfristigen Verbindlichkeiten bestehen ausschließlich aus Ausrüstungsdarlehen in Höhe von 10,7 Millionen $. ATM Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 2,1 Millionen $ und 5,6 Millionen $ aus ausgeübten Aktienoptionen während des Quartals, abzüglich der Ausgabekosten.- Metallerzeugung: Produzierte 932.837 Unzen Silber und 10.041 Unzen Gold für insgesamt 1,8 Millionen Unzen Silberäquivalent (AgEq) bei einem Silber:Gold-Verhältnis von 80:1.- Metall-Inventar: Das Unternehmen erhöhte seinen Metallbestand um 81% auf 462.674 Unzen Silber und um 53% auf 2.995 Unzen Gold. Die diesem Metall in der Bilanz zugewiesenen Kosten belaufen sich auf 6,0 Millionen $, während der Marktwert zum 30. September 2020 15,7 Millionen $ beträgt.- Betriebskosten: Die Cash-Kosten(1) sanken um 68% auf 3,69 $ pro Unze zahlbares Silber, und die Gesamtkosten (AISC)(1) sanken um 19% auf 17,48 $ pro Unze zahlbares Silber, jeweils abzüglich der Goldgutschriften. Die Barkosten und die AISC waren im Vergleich zum dritten Quartal 2019 im Jahresvergleich wesentlich niedriger, was auf die verbesserte Betriebsleistung in Guanacevi und den höheren realisierten Goldpreis zurückzuführen ist, der die Nebenproduktgutschrift erhöhte. Der AISC wurde aufgrund höherer allgemeiner und administrativer Kosten angehoben.- Outperformance Guanacevi: Die Silber- und Goldgehalte lagen weiterhin deutlich über dem Plan, der Durchsatz wurde jedoch durch erhebliche Regenfälle im 3. Quartal 2020 beeinträchtigt. Die verbesserten Gehalte und höheren Metallpreise erhöhten die Lizenzgebühren während des Quartals erheblich. Darüber hinaus erhöhte das Management die Verarbeitung von Fremderzen, da die höheren Preise die Bergbautätigkeit der kleinen örtlichen Berbauunternehmen im Bezirk erhöhten.- Bolanitos hat sich weiter verbessert: Der Durchsatz betrug durchschnittlich 1.075 Tonnen pro Tag, während die Gold- und Silbergehalte dem Plan entsprachen und die Kosten im Rahmen des Budgets blieben.- El Compas´ Durchsatz stabil: Der Durchsatz blieb stabil, wobei die Goldgehalte ähnlich wie geplant waren, während die Silbergehalte unter den Erwartungen blieben. Erhöhte Minenerschließungs- und Verwaltungskosten (COVID-Protokolle, Ausbildung, Sicherheit) beeinträchtigten die finanzielle Leistung erheblich.(1) Der Cash-Flow aus der Minentätigkeit, die Cash-Kosten und die Gesamtkosten für die Aufrechterhaltung des Betriebs sind Nicht-IFRS-Maßnahmen. Bitte beachten Sie die Definitionen in der Management Discussion & Analysis des Unternehmens.Für den Dreimonatszeitraum, der am 30. September 2020 endete, erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettoumsatz von insgesamt 35,6 Millionen US-Dollar (Q2, 2019 - 27,6 Millionen US-Dollar). Während des Zeitraums verkaufte das Unternehmen 741.262 verkaufte Unzen Silber und 8.997 Unzen Gold zu einem realisierten Preis von $ 25,08 bzw. $ 1.952 pro Unze, verglichen mit Verkäufen von 835.045 Unzen Silber und 9.373 Unzen Gold zu einem realisierten Preis von $ 17,52 bzw. $ 1.489 pro Unze im selben Zeitraum von 2019. Das Unternehmen erhöhte seine Silber- und Goldbestände an Fertigerzeugnissen zum 30. September 2020 auf 462.674 Unzen Silber und 2.995 Unzen Gold. Dieser Bestand an Fertigerzeugnissen wird in der Bilanz mit $ 6,0 Millionen ausgewiesen, das den Kosten für die Herstellung des Metalls entspricht, verglichen mit dem Marktwert von $ 15,7 Millionen.Die Umsatzkosten für das 3. Quartal 2020 betrugen 29,3 Millionen US-Dollar, ein Rückgang um 1% gegenüber den Umsatzkosten von 29,4 Millionen US-Dollar für den gleichen Zeitraum 2019. Der Rückgang der Umsatzkosten um 1% war in erster Linie auf die verbesserte Produktivität in den Betrieben Guanacevi und Bolanitos und die Abschreibung des mexikanischen Peso zurückzuführen, die durch erheblich höhere Lizenzgebühren und höhere Kosten im Betrieb El Compas ausgeglichen wurden.Nach Umsatzkosten in Höhe von 29,3 Mio. US-Dollar (3. Quartal 2019 - 29,4 Mio. US-Dollar) betrug das Betriebsergebnis der Mine 6,3 Mio. US-Dollar (3. Quartal 2019 - Verlust von 1,7 Mio. US-Dollar) aus dem Bergbau- und Mahlbetrieb in Mexiko.Die Explorationsausgaben blieben im 3. Quartal 2020 relativ unverändert bei 1,6 Mio. USD gegenüber 1,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2019, da die Aktivitäten nach der pandemiebedingten Einstellung der Aktivitäten im zweiten Quartal 2020 wieder auf dem geplanten Niveau aufgenommen wurden. Die allgemeinen- und Verwaltungsausgaben stiegen von 2,4 Millionen USD im gleichen Zeitraum 2019 auf 3,7 Millionen USD im zweiten Quartal 2020, was in erster Linie auf Mark-to-Market Fluktuationen bei den Deferred Share Units der Direktoren zurückzuführen ist. Das Quartal beinhaltete Pflege- und Wartungskosten in Höhe von 0,6 Millionen US-Dollar für die Stilllegung der Mine El Cubo im November 2019.Ohne Abschreibung und Abnutzung in Höhe von 8,1 Millionen US-Dollar (3. Quartal 2019 - 7,1 Millionen US-Dollar), aktienbasierte Vergütungen in Höhe von 0,1 Millionen US-Dollar (3. Quartal 2019 - 0,1 Millionen US-Dollar) und die Bestandsabschreibung von 0,6 Millionen US-Dollar (3. Quartal 2019 - 1,2 Millionen US-Dollar) betrug der Cashflow aus dem Bergwerksbetrieb vor Steuern 15,1 Millionen $ im 3. Quartal 2020. Das Betriebsergebnis betrug 0,4 Millionen $ (3. Quartal 2019 - Verlust von 5,8 Millionen $) nach Explorationsausgaben, allgemeinen und administrativen Ausgaben sowie Pflege- und Wartungskosten.Der Nettogewinn belief sich auf 0,5 Millionen US-Dollar (Break-even pro Aktie) im Vergleich zu einem Nettoverlust von 6,8 Millionen US-Dollar (Verlust von 0,05 US-Dollar pro Aktie) im dritten Quartal 2019.Die direkten Produktionskosten pro Tonne im 3. Quartal 2020 stiegen im Vergleich zum 3. Quartal 2019 um 4% auf 112,37 $, was auf einen erheblichen Anstieg der Lizenzgebühren und des gekauften Fremderzes im Betrieb Guanaceví zurückzuführen ist, während im Betrieb El Compas höhere Kosten anfielen, die durch die niedrigeren Kosten bei Bolañitos ausgeglichen wurden.Die konsolidierten Cash-Kosten pro Unze, abzüglich der Nebenproduktgutschriften (eine Nicht-IFRS-Messung und ein Standard des Silberinstituts), sanken um 68% auf 3,69 $, was in erster Linie auf die höheren Goldgehalte und den höheren realisierten Goldpreis zurückzuführen ist, die die Nebenproduktgutschrift im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2019 erhöhten. Die höhere proportionale Goldproduktion und der steigende Goldpreis, der im Vergleich zum selben Zeitraum, der 2019 endete, um 31% anstieg, waren wesentliche Faktoren für die niedrigeren Cash-Kosten abzüglich der Nebenproduktgutschriften.Auf Basis der Nebenprodukt-Cash-Kosten haben sich sowohl die Silber- als auch die Goldkosten pro Unze im Vergleich zum dritten Quartal 2019 verbessert. Die Cash-Kosten für das Nebenprodukt Silber fielen um 5%, während die Kosten für das Nebenprodukt Gold um 13% auf $13,32 pro Unze bzw. $1.037 pro Unze sanken. Diese Verbesserung war in erster Linie auf das höhergradige Erz zurückzuführen.Die gesamten laufenden Kosten (ebenfalls eine Nicht-IFRS-Maßnahme) sanken im 3. Quartal 2020 um 19% auf 17,48 $ pro Unze, was auf niedrigere Betriebskosten zurückzuführen ist, die durch höhere allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens, höhere Ausgaben für brachliegende Flächen und höhere Kapitalausgaben zur Beschleunigung der Minenerschließung zur Verbesserung der täglichen Minenproduktion ausgeglichen wurden. Die allgemeinen und administrativen Kosten stiegen aufgrund von Mark to Market-Buchungen mit Deferred Share Units. Die Explorationsausgaben stiegen im Vergleich zum Vorjahr bei Guanacevi und Bolanitos, um die jüngsten Entdeckungen zu vervollständigen und zu erweitern. Bei El Compas stiegen die Explorationsausgaben, um regionale Ziele zu testen, um die Ressourcen im Distrikt zu erweitern und im Werk El Compas zu verarbeiten.Der verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss und die Management's Discussion & Analysis können auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com, auf SEDAR unter www.sedar.com und EDGAR unter www.sec.gov eingesehen werden. Alle Beträge sind in US$ angegeben.Eine Telefonkonferenz zur Erörterung dieser Ergebnisse findet heute, Donnerstag, 5. November 2020, um 10 Uhr PDT (13 Uhr EDT) statt. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte die untenstehenden Nummern. Ein Zugangscode ist nicht erforderlich.Gebührenfrei in Kanada und den USA: 1-800-319-4610Ortsansässige Vancouver: 604-638-5340Außerhalb von Kanada und den USA: +1-604-638-5340Eine Wiederholung der Telefonkonferenz kann unter der Nummer 1-800-319-6413 in Kanada und den USA (gebührenfrei) oder unter +1 604-638-9010 außerhalb Kanadas und der USA angefordert werden. Der erforderliche Zugangscode lautet 5378#. Die Aufzeichnung wird auch auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com verfügbar sein.Bradford Cooke, Chief Executive Officer, bereitete ein vierminütiges Video-Update zu den heute veröffentlichten Finanzergebnissen des dritten Quartals vor. Das Video kann hier abgerufen werden und wird auf der Website des Unternehmens unter der Rubrik Investor Relations, Veranstaltungen, archiviert werden.Über Endeavour Silver - Endeavour Silver Corp. ist ein mittelgroßes Edelmetall-Bergbauunternehmen, das drei hochgradige Untertage-Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit das Minenprojekt Terronera zu einer Erschließungsentscheidung voran und erkundet sein Portfolio an Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko und Chile, um sein Ziel, ein führender Senior-Silberproduzent zu werden, zu erleichtern. Unsere Philosophie der sozialen Integrität des Unternehmens schafft Wert für alle Interessengruppen.SOURCE Endeavour Silver Corp.Kontaktinformationen:Galina Meleger, Direktorin Investor RelationsGratis(877) 685-9775Tel(604) 640-4804E-Mailgmeleger@edrsilver.comWebsite: www.edrsilver.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chFolgen Sie Endeavour Silver auf Facebook, Twitter, Instagram und LinkedInDie oben genannten Highlights sind Schlüsselmaße, die von der Unternehmensleitung verwendet werden, sie sollten jedoch nicht die einzigen Maße sein, die zur Bestimmung der Leistung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens herangezogen werden. Die entsprechenden Definitionen und Abstimmungen sind in der Management Discussion and Analysis enthalten.Diese Erklärung sollte in Verbindung mit dem verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss für den Zeitraum bis zum 30. September 2020 und den darin enthaltenen Anmerkungen gelesen werden.Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Solche vorausblickenden Aussagen und Informationen beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen bezüglich der voraussichtlichen Leistung von Endeavour im Jahr 2020, einschließlich Änderungen des Bergbaubetriebs und der Produktionsmengen, des Zeitplans und der Ergebnisse verschiedener Aktivitäten sowie der Auswirkungen der COVID 19-Pandemie auf den Betrieb. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche vorausblickenden Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Produktionsniveaus, die Leistung oder die Erfolge von Endeavour und seiner Betriebe wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die endgültigen Auswirkungen der COVID 19-Pandemie auf den Betrieb und die Ergebnisse, Änderungen der Produktions- und Kostenrichtlinien, nationale und lokale Regierungen, Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko; finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Exploration, Erschließung und Bergbauaktivitäten; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus; die spekulative Natur der Mineralexploration und -erschließung, Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen und Anfechtungen der Eigentumsrechte des Unternehmens an den Grundstücken; sowie die Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Formular 40F/Jahresinformationsformular des Unternehmens beschrieben sind, das beim S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.Vorausblickende Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt: der fortgesetzte Betrieb des Bergbaubetriebs des Unternehmens, keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen des Marktpreises für Rohstoffe, der Bergbaubetrieb wird betrieben und die Bergbauprodukte werden in Übereinstimmung mit den Erwartungen des Managements fertiggestellt werden und die angegebenen Produktionsergebnisse erreichen, sowie solche anderen Annahmen und Faktoren, die hier dargelegt werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in vorausblickenden Aussagen oder Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die angenommen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich vorausblickende Aussagen oder Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf vorausblickende Aussagen oder Informationen verlassen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!