Sovereign Metals Ltd.: Die Trittbrettfahrer kommen!

Wir kennen das Spiel. Findet ein Unternehmen etwas "Außergewöhnliches", dauert es meist nicht lange, bis sich andere Unternehmen nebenan einnisten. "Area-Play" nennt man das Ganze dann. In Kanada oder Australien geht das oft sehr fix, in Afrika dauert es meist etwas länger, da es aufwendiger ist.Doch nun kommen schon die ersten Trittbrettfahrer bei Sovereign Metals Die in Kanada und London notierte Gesellschaft Mkango (TSX: MKA) gab in dieser Woche bekannt, dass man neben dem Fund von Sovereign Metals mit einem Bohrprogramm begonnen hat, um nach Rutil zu suchen: Link Westlich vom BUA-Channel liegen die Projekte von Mkango und man möchte nun auf den Rutil-Zug aufspringen. Dass Sovereign nun Unternehmen anlockt, die ebenfalls vom Rutil-Potenzial in Malawi überzeugt sind, ist in der Regel ein sehr gutes Zeichen. Nur wenn ein Unternehmen einen richtig guten Fund getätigt hat, lohnt es sich auch für andere Unternehmen, dort aktiv zu werden.Es ist interessant, dass nun andere Unternehmen kommen und sich neben Sovereign einnisten. Da der MD Dr. Stephens schon rund 10 Jahre in Malawi gearbeitet hat, kennt er so gut wie jedes Projekt, welches potenziell interessant ist. Diese hat er für Sovereign gesichert.Ich habe auch noch gehört, dass ganz andere Kaliber in Malawi "herumschnüffeln".Es bleibt spannend und die nächsten Bohrergebnisse könnten nun jeden Tag veröffentlicht werden.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.