E.B. Tucker: "Krieg gegen das Vermögen" bleibt auch unter Biden bestehen

David Lin interviewte für Kitco News gestern den Edelmetallexperten E.B. Tucker. Er befragte den Buchautor und Direktor bei Metalla Royalty zu seiner aktuellen Einschätzung zu den US-Wahlen und der jüngsten Entwicklung der Edelmetalle.Auch wenn es aktuell danach aussehe, dass ein demokratischer Präsident ins Weiße Haus einziehen werde, sollte der "Krieg gegen das Vermögen" weiter anhalten, glaubt Tucker. Die beste Möglichkeit sich selbst davor zu schützen seien Investments in Gold und Aktien von Gold-Royaltyunternehmen.Tucker zufolge werden eine größere Regierung, mehr staatliche Interventionen und niedrige Zinssätze wahrscheinlich auch während einer Biden-Regierung fortbestehen, was dem Gold Rückenwind geben dürfte.Der Experte hält an seinem Goldpreisziel von 2.500 USD pro Unze bis zum Ende des Jahres fest.© Redaktion GoldSeiten.de