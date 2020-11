Frank Holmes im Interview: Warum Gold weiter steigen wird

Charlotte McLeod sprach gestern in einem Interview für The Investing News Network mit Frank Holmes über die US-Wahlen und die zu erwartende Entwicklung der Goldpreise.Der CEO und Chief Investment Officer von US Global Investors erklärt in dem Gespräch, dass ihn der jüngste Preisanstieg des gelben Metalls nicht überrascht habe. Tatsächlich glaube er, dass Gold noch viel höher steigen könnte. Als Hauptgrund dafür nennt der das weltweite Drucken von immer mehr Geld."Es betrifft nicht nur um Amerika, sondern die ganzen G20-Länder implementieren und praktizieren diese MMT – Modern Monetary Theory – der Geldverteilung, der Geldausgabe [...] das hat es so noch nicht gegeben", so Holmes.Das längerfristige Kursziel für Gold sieht der Experte daher bei 4.000 USD. "Ich denke, dass Gold aufgrund dieses beispiellosen Gelddruckens weiter steigen wird. Die MMT, zudem hat die US-Notenbank 15 verschiedene Länder mit Rettungsleinen ausgestattet und ihnen mit US-Dollars ausgeholfen. All dieses Gelddrucken..."© Redaktion GoldSeiten.de