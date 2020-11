Märkte mögen keine Unsicherheiten. Knappe Wahlen sorgen ein weiteres Mal für diese Unsicherheit. Selbst wenn dieses Thema gelöst wird, befinden wir uns in Zeiten, in denen Unsicherheit großgeschrieben wird. Das Jahr 2020 hat das Gefühl der Gewissheit und Sicherheit langsam, aber stetig untergraben. Schon allein aus psychologischer Sicht ist es nützlich, den Mangel an Befriedigung zu nähren. Edelmetalle haben eine reiche Geschichte, um für diese guten Gefühle zu sorgen, wenn man sie unter der Matratze versteckt. Silber - Ihr Geld ist sicher.Es gibt Spekulationen über die Beschlagnahmung des physischen Edelmetallbesitzes, wie man sie 1933 in den USA mit Gold hatte, als einen wesentlichen Risikofaktor für Wetten auf das Horten einiger Münzen und Barren. Ein Argument gegen solche Befürchtungen ist, dass Gold zu jener Zeit tatsächlich Geld war. Fast alle Spekulanten hatten entweder psychische Edelmetalle in ihrem Besitz oder hatten sie an ihre Anlagen gebunden. Wir hatten bis 1971 einen Goldstandard, bei dem man seine Fiat-Währung in dieses physische Sachvermögen tauschen konnte. Es wird geschätzt, dass heute nur einer von hundert Menschen physische Edelmetalle besitzt. Das macht die heutige Situation ganz anders, und als solche ist es viel unwahrscheinlicher, dass ein Gesetz Ihre Edelmetallbestände "konfisziert".Oben finden Sie einen Monatschart, in dem wir das Volumen der letzten zehn Jahre in Bezug auf Silber analysiert haben. Daraus ergibt sich ein Festhalten des Preisniveaus von $20,39 zur Unterstützung. Direkt darunter finden wir das Unterstützungsniveau von $20,00. Die Fiat-Währungen 1,2,5,10,20,50,100 Dollar sind in unseren Köpfen tief verwurzelt. Folglich sind sie aus psychologischer Sicht natürliche Unterstützungs-/Widerstandszonen.Der zehnjährige Preisrückgang zeigte in diesem Jahr im März eine starke Umkehrung des Trends (gelber Kreis). Ein schneller Preisrückgang ausgehend von 20,00 USD kehrte sich schnell um. Die Preise haben sich von ihren Tiefstständen aus mehr als verdoppelt, und das Volumen bestätigte diese Umkehrung. Wir prognostizieren, dass die Preise auf ihre Höchststände von 2011 (49,81 USD) vorrücken werden und wir kurz zuvor Teilgewinne mitnehmen würden (siehe unseren quad exit ), da die runde Zahl von 50,00 USD auch als starker Widerstand fungieren dürfte.Wenn wir jetzt auf den täglichen Zeitrahmen zoomen, sehen wir ein Zeitfenster (grünes Quadrat) für langfristige Einstiege. Eine jüngste Volatilitätszunahme sorgte für einen Einbruch, der durch Unterstützungszonen mit linearen Regressionskanälen unterstützt wird. Wir nutzten diese risikoarme Gelegenheit und platzierten einen Einstieg live in unserem Telegramkanal Der Tageschart, welcher nicht nur als Einstiegsinstrument für längerfristige Investments, sondern auch als Bewertung für kurzfristige Positionstrades angesehen wird, ist ebenfalls bullish (violette gepunktete Pfeile). Der Preis verletzte (türkisfarbene Kreise) zahlreiche starke direktionale Unterstützungszonen (weiße Linien). Das Volumen bestätigte diese Verletzungen. Dennoch zeigt der jüngste Wiedereintritt in den Trendkanal Stärke. Es gibt zwar keine risikoarmen Einstige für Tradingpositionen, doch bestätigt dieser Zeitrahmen unsere langfristige Sichtweise.Geschichte reimt sich, aber sie muss sich nicht immer wiederholen. Einige Techniker bestehen darauf, dass das, was in der Vergangenheit geschehen ist, auch in der Zukunft geschehen wird. Wir sind anderer Meinung, wenn Fakten die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Auftretens verändern. An diesem Punkt, an dem Unsicherheiten wie Unkraut aufblühen, halten wir den Schritt in den physischen Besitz von Silber für eine der umsichtigsten Methoden, um Ihren Reichtum und Ihr Wohlbefinden zu bewahren.© Florian Grummes