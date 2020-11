Gold generiert Kaufsignal

Der abgebildete Chart zeigt die historische Kursentwicklung des Gold Futures von 1984 bis heute, bei Kursen von 1.951,70 USD/Unze. Ein Notierungsstab bildet die Kursschwankungen des Gold Futures für ein Quartal ab.Aus der Perspektive des langfristigen Quartalscharts befindet sich der Gold Future weiter in einem klaren langfristigen Aufwärtstrend. Die vorangegangene mehrjährige Bodenbildungsphase wurde 2019 erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Überschreiten der alten Bestmarken aus 2011 um 1.911 wurde dieser Trend Ende Juli erneut bestätigt. Durch die darauffolgende Anschlussbewegung hat das gelbe Edelmetall am 06. August bei 2.063 die bisherige Rekordmarke erreicht.Aus Sicht der mittelfristigen Zeiteinheit des Wochencharts konsolidierte der Gold Future seit Ende September innerhalb einer Spanne eines langen Messstabes zwischen 1.937 und 1.853.Diese Range hat sich im Oktober noch weiter eingeengt, so dass sich auf dem Monatschart (nicht abgebildet) ein Innenstab mit der geringsten Volatilität der letzten sieben Monate ausgebildet hat (7er ID). Bei einem Innenstab auf dem Monatschart wird weder das Vormonatshoch überschritten, noch das Vormonatstief unterschritten.Am 05. November haben die Bullen das Hoch aus dem Oktober bei 1.927 dynamisch aus dem Markt genommen. Gleichzeitig wurden die Widerstände des o.a. Konsolidierungsbereichs überschritten und mit einem Wochenschlusskurs darüber bestätigt. Somit haben die Bullen das Zepter wieder übernommen, der übergeordnete Aufwärtstrend hat sich wieder durchgesetzt.Bei der Betrachtung der typischen Durchschnittsverläufe aus der Vergangenheit ist besonders der November mit einer positiven Durchschnittsrendite auffallend. Im Zusammenhang mit dem beschriebenen verbesserten technischen Bild erhöhen sich die Chancen auf weitere Kurszuwächse.Aus der langfristigen Perspektive des Quartalscharts befindet sich das gelbe Edelmetall in einem eindeutigen Aufwärtstrend, sodass die mittel- bis langfristigen Erfolgschancen weiter auf der Long-Seite zu finden sein dürften. Am 06. August wurde eine neue historische Bestmarke bei 2.063 erreicht.Dieser Aufwärtstrend wurde seit Anfang August durch eine mittelfristige Abwärtsbewegung bzw. eine trendbestätigende Konsolidierung unterbrochen. Mit dem Überschreiten des Oktoberhochs und den angegebenen Widerständen des Konsolidierungsbereiches wurde in der abgelaufenen Börsenwoche ein neues Kaufsignal generiert. Der primäre, übergeordnete langfristige Aufwärtstrend hat sich wieder durchgesetzt.Als erstes Kursziel ist das oben angegebene Allzeithoch bei 2.063 zu nennen.Insbesondere bei Kursen darüber ist aufgrund der weiter positiven technischen Ausgangslage mit weiterem Kurspotential zu rechnen. Kurse zwischen 2.200 und 2.400 sind durchaus im Bereich des Realistischen.Von elementarer Bedeutung für die Bullen ist nun, dass das Korrekturtief aus dem September bei 1.846 nicht mehr unterschritten wird, da ansonsten eine langfristige obere Umkehrformation ausgebildet werden würde.© Björn Heidkamp