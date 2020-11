Gold - Die nächste Hürde im Blick

Nachdem der Goldpreis im Oktober mehrfach an der Hürde bei 1.935 USD gescheitert war, setzte eine weitere Abwärtsbewegung ein, die allerdings an der Unterstützung bei 1.862 USD stoppte. Seither zog das Edelmetall in einer steilen Kaufwelle über eine kurzfristige Abwärtstrendlinie und die Hürden bei 1.920 und 1.935 USD an und generierte so kurzfristige Kaufsignale. Aktuell arbeitet sich Gold an die Barriere bei 1.895 USD heran.Der derzeitige Schwung sollte für einen Anstieg bis 1.985 USD zunächst ausreichen. Dort wäre anschließend mit einer Korrektur zu rechnen, die durchaus bis 1.935 USD zurückführen kann, ohne die kleine Rally zu gefährden. Ein späterer Ausbruch über 1.985 USD würde Potenzial bis 2.030 und 2.075 USD generieren. Auch ein kurzer Anstieg bis 2.115 USD wäre möglich.Sollte Gold dagegen unter 1.935 USD fallen, wäre der Ausbruch gestoppt und ein Rücksetzer unter 1.920 USD auf 1.900 USD zu erwarten, ehe ein weiterer Aufwärtsimpuls einsetzen könnte. Abgaben unter 1.887 USD hätten dagegen ein Verkaufssignal zur Folge, das zu einem weiteren Abverkauf bis 1.850 USD führen dürfte.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG