Impfstoff-News setzen Gold und Silber zu

Gold und Silber mussten am gestrigen Montag deutliche Rücksetzer hinnehmen, als Nachrichten zu einer möglicherweise bald erscheinenden Covid-19-Impfung bekannt wurden. Die Neuigkeiten werden überwiegend als positiv für die Wirtschaft eingestuft.Die Preisentwicklung vom Montag habe die Trades der Pandemie-Ära entspannt, glaubt laut Kitco News der Rohstoffstratege von TD Securities, Daniel Ghali. "Der Impfstoff wird als Türöffner für andere Vermögenswerte gesehen, die sich während der Pandemie nicht so gut entwickelt haben. Der Markt verkauft die Gewinner und kauft einige Verlierer. Während der Pandemie waren Gold und Silber beliebte Investitionsobjekte", so Ghali.Laut Daniel Pavilonis, Rohstoffbroker bei RJO Futures, ändern die Neuigkeiten bzgl. Impfstoffen aber nichts am für Edelmetalle bullischen Umfeld. "Der Wirtschaft ist großer Schaden zugefügt worden. Selbst mit einem Impfstoff wird sich die Lage nicht wieder normalisieren. Die Menge an Geld, die gedruckt wurde, wird einen inflationären Effekt haben. Anders als bei der quantitativen Lockerung ist es dabei so, als ob Geld buchstäblich gedruckt und ausgegeben wird. Ich denke, die Bewegung des Metalls nach oben ist noch nicht zu Ende".© Redaktion GoldSeiten.de