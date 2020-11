Citigroup sieht Silber bullisch, unter Umständen Anstieg auf 100 $

Wie Stockhead berichtet, sehen die Analysten der Citigroup weiteres Potenzial für den Silberpreis.Insgesamt herrsche – in Erwartung weiterer globaler Stimuli, einer sich erholenden Industrie und seiner erwiesenen Fähigkeit, Gold in einem Bullenmarkt zu übertreffen, – eine positive Stimmung in Bezug auf das weiße Edelmetall vor, heißt es in dem Artikel. Doch die optimistischste Einschätzung komme von der New Yorker Bank.In ihrem "Global Commodities Quarterly" erklärte die Investmentbank, dass Silber innerhalb von 6-12 Monaten auf 40 US$/oz steigen könnte, laut technischen Analyse gebe es zudem Szenarien von Anstiegen auf 50 US$/oz und sogar 100 US$/oz."Wir erwarten, dass das investimentbedingte Defizit bei Silber im Jahr 2021 fortbesteht, wobei die Nachfrage nach Silberaktien die Preise in den nächsten 3-4 Monaten auf bis zu 30 US$/oz und in den nächsten 6-12 Monaten auf bis zu 40 US$/oz treiben wird", so Citi."In unserem Bullen-Szenario (20-prozentige Wahrscheinlichkeit) sehen wir einen Preisanstieg auf 50 USD/oz bis Mitte 2021 bedingt durch eine weitere substanzielle Lockerung der (Geld-)Politik, eine relativ rasche Erholung des globalen Wachstums, stark sinkende US-Realzinsen und eine starke Nachfrage nach Silberinvestments", heißt es weiter.© Redaktion GoldSeiten.de